我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

新聞眼／「陳耀祥們」印證藐視國會罪的必要

記者 屈彥辰
立法院成立鏡電視調閱小組，但NCC主委陳耀祥拒絕提供審照過程相關資料，引發朝野立委一度拍桌口角。（記者潘俊宏／攝影）
立法院成立鏡電視調閱小組，但NCC主委陳耀祥拒絕提供審照過程相關資料，引發朝野立委一度拍桌口角。（記者潘俊宏／攝影）

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥於立法院司法及法制委員會口沫橫飛的模樣，1日透過媒體，傳送至全國民眾面前。其與國民黨、民眾黨立委言語交鋒，以一人之決定，拒絕提供鏡電視調閱小組相關資料，不無「藐視國會」之嫌，也凸顯國會改革的重要。

在野黨欲推動國會改革，目的在於立法權須有一定權力，方得約束行政官員。相關的國會改革法案，內容包括賦予立法院聽證權、調查權，以及相對應的「藐視國會罪」罰則。

中華民國五權憲法設計，由於立法權析出「監察權」，歸由監察院行使，使立法權變得「殘缺」，對於行政權總是少了些制衡工具；實務運作上，一旦行政權不理會立法權所為之調閱資料請求，立法權即莫可奈何，這也使得不利立法權的行政「慣例」不斷累積。

然而，在修憲有重大門檻的情況下，修憲難度極高；由法律層面「強壯」立法權，是當下權宜之計。否則，立法委員碰上跋扈官員，除拍桌痛斥外，似也別無他法。即使1日通過將陳耀祥送監察院，同樣不痛不癢。

另一方面，陳耀祥下台已然倒數，正所謂「愍不畏死」，若任NCC主委之時，便是銜黨之命，如今雙手一攤，新政府繼續是綠色執政，能奈其何的態度，不令人意外。現任這批NCC委員自任命之初，即被批評「綠油油」；陳耀祥於立法院的表現態度，正好印證了外界對NCC喪失獨立性、淪特定政黨打手的憂心。

民進黨又掌中央執政權，倘日後NCC委員再出現政黨立場一致，獨立機關繼續政治掛帥，只會再出無數個「陳耀祥」。這也反證，NCC委員應按政黨比例提名的正當性。

中華民國 國民黨 民進黨

上一則

貧富差距拉大 主計長：財富再分配會偏向共產 要慎重

下一則

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加國 遭驅逐將返台

延伸閱讀

蔡英文曾與柯文哲喬NCC提名？府：黃國昌言論非事實

蔡英文曾與柯文哲喬NCC提名？府：黃國昌言論非事實
翁柏宗獲提名NCC主委 藍白批腐敗至極將封殺

翁柏宗獲提名NCC主委 藍白批腐敗至極將封殺
新聞眼／藍打柯劍指市長之戰 綠看戲添油火

新聞眼／藍打柯劍指市長之戰 綠看戲添油火
新聞眼╱立院凍漲電價雖無拘束力 民進黨應正視民意

新聞眼╱立院凍漲電價雖無拘束力 民進黨應正視民意

熱門新聞

大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17
雪霸國家公園大鹿林道西線昨天湧現大量馬陸，引起網路熱議。圖／楊小鐘提供

恐怖…台灣雪霸國家公園 湧現成千上萬馬陸大軍

2024-04-28 16:08
民進黨前主席施明德。(圖／本報系資料照)

施明德今晨火化 女兒：此後將每天陪伴父親

2024-04-30 10:10

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行
澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥

澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥