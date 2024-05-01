我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重大讓步...布朗大學與示威學生達成協議 允討論從以色列撤資

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

新聞眼／藍打柯劍指市長之戰 綠看戲添油火

記者 李光儀
民眾黨主席柯文哲。(記者沈昱嘉／攝影)
民眾黨主席柯文哲。(記者沈昱嘉／攝影)

藍綠針對台北市前市長柯文哲任內的台智光、北士科和京華城等「三大案」攻勢連連，對照立法院「藍白合作」氣氛濃厚，當下情勢，予人「藍綠聯手」之感。藍綠雖「同步打柯」，卻是各有盤算。國民黨更大的著眼點，還是2026台北市長之戰；至於民進黨，則是「看戲的不嫌事大」，除未來選舉考量，更重要的還有裂解藍白合作意味。

雖然北士科和京華城案，與之前的台智光案併稱「三大案」，但三大案本質上並不相同。台智光案，國民黨更傾向是「被動反擊」。令人注意的是，三案中無役不與、且成為攻擊主力的是台北市議員游淑慧。如果僅是為了打柯、打白，國民黨火力顯然不會僅止於此。而游淑慧一句，「相較之下我個人還是比較相信阿北的，但另一個不好說」，戰略目標是誰，不言而喻。

國民黨把目標鎖定在民眾黨立委黃珊珊、而非柯文哲，主要原因有三：第一，柯文哲是靠「聲量」起家，過去柯聲量的一大來源，就是「被藍綠聯手打壓」，此時柯氣勢不再，國民黨當然沒必要幫他找到借題發揮機會。其次，藍白在立法院合作氣氛濃厚，如果猛打柯文哲，難說不會引發白營集體反擊。

第三，也是可能最重要的一點，是2026年台北市長選戰，重演藍綠白「三腳督」的可能性很高，黃珊珊就是假想敵。如果屆時是黃珊珊代表民眾黨出戰，以其「親綠遠藍」基本立場，和綠營候選人分進合擊「打蔣」是順理成章的。若民進黨真的能找到一個強棒出征，綠白聯手拉下蔣萬安，不是不可能的事。因此，藍營藉此機會削弱黃珊珊，完全合乎情理。

至於民進黨在這一局參戰，完全可以從國民黨的立場「反過來看」。首先，台北市長期由國民黨和柯文哲執政，不管怎麼打，都不會燒到民進黨。另外，跟進這幾個議題，除了可營造「藍白聯手貪腐」的氣氛，當然也是要在藍白的齟齬火上添油，最好還能因此裂解藍白合作關係。

再來是黃珊珊，長期來對綠營相對友善，如在此番攻防後，助黃重新取得在黨團的話語權，對於民眾黨從「藍白合」走向「綠白合」，也算是跨進一大步。

國民黨 柯文哲 民進黨

上一則

小學校長偷拍少女如廁 收押撤職

下一則

京華城登報喊冤 藍綠轟柯文哲搬出財團洗白

延伸閱讀

京華城稱被霸凌37年 游淑慧嗆：刀叉吃人肉還給柯文哲

京華城稱被霸凌37年 游淑慧嗆：刀叉吃人肉還給柯文哲
社子島開發協調會爆衝突 王世堅嗆：不是島民就閉嘴

社子島開發協調會爆衝突 王世堅嗆：不是島民就閉嘴
柯文哲3案點火 藍綠白2026雙北恐現三強戰

柯文哲3案點火 藍綠白2026雙北恐現三強戰
指光電揠苗助長 柯文哲：賴清德應誠實面對缺電危機

指光電揠苗助長 柯文哲：賴清德應誠實面對缺電危機

熱門新聞

高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17
雪霸國家公園大鹿林道西線昨天湧現大量馬陸，引起網路熱議。圖／楊小鐘提供

恐怖…台灣雪霸國家公園 湧現成千上萬馬陸大軍

2024-04-28 16:08
民進黨前主席施明德。(圖／本報系資料照)

施明德今晨火化 女兒：此後將每天陪伴父親

2024-04-30 10:10
林姓女子新婚不到3月的丈夫與軍中女同袍在車上發生婚外性行為。示意圖。（取材自pexels.com@Caroline Cagnin）

新婚男越界軍中同袍車震不戴套 妻撞車怒抓姦

2024-04-24 21:00

超人氣

更多 >
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品
CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所
李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累
挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟