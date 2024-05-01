新聞眼／藍打柯劍指市長之戰 綠看戲添油火

民眾黨主席柯文哲。(記者沈昱嘉／攝影)

藍綠針對台北市前市長柯文哲 任內的台智光、北士科和京華城等「三大案」攻勢連連，對照立法院「藍白合作」氣氛濃厚，當下情勢，予人「藍綠聯手」之感。藍綠雖「同步打柯」，卻是各有盤算。國民黨 更大的著眼點，還是2026台北市長之戰；至於民進黨 ，則是「看戲的不嫌事大」，除未來選舉考量，更重要的還有裂解藍白合作意味。

雖然北士科和京華城案，與之前的台智光案併稱「三大案」，但三大案本質上並不相同。台智光案，國民黨更傾向是「被動反擊」。令人注意的是，三案中無役不與、且成為攻擊主力的是台北市議員游淑慧。如果僅是為了打柯、打白，國民黨火力顯然不會僅止於此。而游淑慧一句，「相較之下我個人還是比較相信阿北的，但另一個不好說」，戰略目標是誰，不言而喻。

國民黨把目標鎖定在民眾黨立委黃珊珊、而非柯文哲，主要原因有三：第一，柯文哲是靠「聲量」起家，過去柯聲量的一大來源，就是「被藍綠聯手打壓」，此時柯氣勢不再，國民黨當然沒必要幫他找到借題發揮機會。其次，藍白在立法院合作氣氛濃厚，如果猛打柯文哲，難說不會引發白營集體反擊。

第三，也是可能最重要的一點，是2026年台北市長選戰，重演藍綠白「三腳督」的可能性很高，黃珊珊就是假想敵。如果屆時是黃珊珊代表民眾黨出戰，以其「親綠遠藍」基本立場，和綠營候選人分進合擊「打蔣」是順理成章的。若民進黨真的能找到一個強棒出征，綠白聯手拉下蔣萬安，不是不可能的事。因此，藍營藉此機會削弱黃珊珊，完全合乎情理。

至於民進黨在這一局參戰，完全可以從國民黨的立場「反過來看」。首先，台北市長期由國民黨和柯文哲執政，不管怎麼打，都不會燒到民進黨。另外，跟進這幾個議題，除了可營造「藍白聯手貪腐」的氣氛，當然也是要在藍白的齟齬火上添油，最好還能因此裂解藍白合作關係。

再來是黃珊珊，長期來對綠營相對友善，如在此番攻防後，助黃重新取得在黨團的話語權，對於民眾黨從「藍白合」走向「綠白合」，也算是跨進一大步。