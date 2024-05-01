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翁柏宗獲提名NCC主委 藍白批腐敗至極將封殺

台灣新聞組／台北1日電
國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗內定出任新任NCC主委。(本報資料照片)
國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗內定出任新任NCC主委。(本報資料照片)

行政院昨晚公布國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名人選，包含現任副主委翁柏宗、台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授陳炳宏、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、及NCC平台事業管理處處長詹懿廉等四人，名單已函送立法院審查，並指定翁柏宗為主任委員，陳炳宏為副主任委員，任期均自今年年8月1日起至2028年7月31日止。

翁柏宗指出，未來會持續關注打詐、消費者權益，尤其五家電信業者變成三家，電信市場的零售價格會影響到消費者，這也是他最關心的部分。

但對這份名單，藍白齊批。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，翁柏宗在鏡電視弊案穿針引線、通風報信，難怪NCC直接不甩立法院調閱小組的決議，如此腐敗至極的提名，真是國家的悲哀。國民黨立委賴士葆表示，這樣的人事安排，無法讓人期待未來的NCC可以獨立、客觀行使職權，而是會屈服於民進黨後面的那隻黑手，他個人主張應該全面封殺。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則說，行政院對提名人選斟酌再三，推派出了解媒體生態、專業領域有相當代表性的人選，民進黨團尊重提名，希望未來行使人事同意權的過程，朝野黨團可以放下政治對立、就人選而論。

黃國昌說，先前盛傳NCC主委一職，有充滿綠色價值的有線電視系統大亨強力介入，因此陣前換將，顯然並非空穴來風，如此腐敗至極的提名，證明民進黨把「黨政軍退出媒體」全部拋諸腦後。 

NCC共有七位委員，其中四位委員任期將於今年7月31日屆滿，包括主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員林麗雲、王維菁等四人。依NCC組織法第四條規定，行政院長應於委員任滿三個月前辦理提名作業。據了解，日前原已內定台經院四所所長劉柏立為主委，但民進黨內部發生轉折，翁柏宗將扶正為NCC主委，傳出是某媒體大亨推薦。

行政院表示，本次NCC委員提名，經考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，提名時已併同考量政黨及性別比例。

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