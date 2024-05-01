新聞評論／從鐵力士變勞力士 賴清德樸素人設翻車

賴清德證實他有兩支勞力士，其中一支是表姊送的，但已弄丟了，另一支是他花10萬元台幣買的。（本報資料照片）

最近兩支手表引發話題，一支是陳桂林的卡通表，一支是賴清德 的勞力士。兩人的身價和地位無法相提並論，但貫穿兩支手表的共同關鍵字叫「誠信」，不約而同拆穿現實世界的虛偽面具。

電影《周處除三害》的男主角陳桂林，是真實事件改編的悲劇人物，角色、劇情既實亦虛，情節卻烙印人心。玩命江湖的陳桂林，身邊最珍視的物品，卻是阿嬤送的一支廉價卡通小豬手表，這支表卻意外揭露人世間的浮華假象。人人尊崇的「尊者」，搜刮了各種金銀珠寶，卻看不上這支普通的卡通表；最後讓陳桂林頓悟：再多外在儀式，都只是假象。

電影中，陳桂林開槍了結生命、也結束荒誕，留下來的卡通表卻承載著謊言、真實、人性等靈魂元素。電影落幕後，陳桂林的故事後勁十足，在許多人心中迴盪。

對比之下，「礦工之子」的賴清德，最近則因「勞力士」名表話題受到外界議論。有關他的勞力士表故事版本繁多，僅民進黨 兩位發言人卓冠廷、吳崢的說法，就天差地別。卓冠廷說，勞力士表是賴清德「親戚的」，超級低階款，十幾萬（台幣，下同）而已；吳崢則直接否認賴清德的表是勞力士，市值也不到20萬。

綠營原本猛轟藍委徐巧芯，砲火卻誤射賴清德。眼見勞力士風波可能衝擊其原本的勤儉人設，賴清德才在民進黨中執會親口證實，他有兩支勞力士：一支是當選國大代表時表姊送的，但後來弄丟了；另一支則因要到日本開會，自己所購買，當年價格約10萬元，亦非媒體報導的那種最高等級。賴清德說，兩支表都未達法定財產申報的20萬元標準；他還補充，第一次戴手表是國中畢業時媽媽送的，價格幾百元。

至此，外界才知賴清德確曾擁有兩隻勞力士，一支是自購，一支是親戚所贈，並非民進黨發言人所說的「沒戴勞力士」或「親戚的勞力士」。手表原為個人私事，但賴清德即將成為總統，國家元首的事物自然受到關注，又與財產申報有關。但民進黨拿勞力士來攻擊在野黨立委，賴清德又事隔多日才出面釋疑，反而證實執政黨兩名發言人發言不實或公然說謊。外界不是「仇富」，而是「仇假」，爭議才持續延燒。

賴清德自幼清寒，靠著努力爬上政治顛峰，買支名表襯托身分只是剛好而已。但爭議一發生，民進黨發言人搞不清真相就亂發言，還有綠營側翼晒出照片，試圖漂白賴清德戴的是日系精工表或台製的「鐵力士」，希望維持他的「樸素」人設，結果全部翻車。扯一個謊言，需要更多的謊言來圓；一如選前「賴皮寮」爭議不斷，從違建到捐作公益，如今仍疑雲難消。

前總統陳水扁 自稱是「三級貧戶之子」，曾把烏魚子看成木瓜乾、大衣櫥誤認為電冰箱，一度傳為佳話。結果，「台灣之子」當上總統卻鯨吞海角七億，最後淪為國際笑話。賴清德被稱為「台獨金孫」，早從礦區「鐵力士」鍍金成「勞力士」，身價今非昔比，人設也在調整進化。諷刺的是，綠營發言系統和側翼卻是認知不協調，結果反讓主帥人設穿幫。

陳桂林是亡命之徒，賴清德是三軍統帥，一個是電影人物，一個是準國家元首，兩人的故事無法相提並論。但不論販夫走卒或王公貴族，都必須面對誠實的檢驗，尤其賴清德標榜「信賴台灣」，誠信是基本的底線。一支卡通表可以拆穿人性的醜陋、一支勞力士也足以顯示政治人物是否表裡如一。賴清德剛要上任，綠營不必急於造神，新政府能做出什麼，人民和時間都會持續檢驗。