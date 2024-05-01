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黑白集╱期約賄選當閒聊 台南綠營法外地

黑白集

台南地院力行「司法改革」，保障「特定群體」人權，將台南議長邱莉莉一干人等的恐嚇賄選案全宣判無罪，理由是罪證不足。判決一出，立刻有人替前議長李全教喊冤。當年法官也是查無實證，卻判「預備賄選」，連檢方再上訴都省了，將李全教加速直送大牢。

都是罪證不足，法官辦李全教時，認定他不可能不知總幹事賄選。但法官辦綠營的邱莉莉，卻認為操盤手郭再欽和邱團隊、議員等電聯籌謀期約賄選，「純屬閒聊」。連當街拐議員上車，都不算「強人所難」。法官接受被告辯詞，認同開價台幣千萬元不算買票，而是「換票」。法官不知是出身仙山，抑或無間道？

邱郭律師團辯稱，無賄選具體事證，「提醒」庭上「司法不應介入政治」。法官心領神會，寫出這本堪稱「無罪賄選教科書」的判決書。這可是司法認證確保無罪的買票寶典。

藍營里長自費登陸，在當地台辦的社交場面話，被檢方以接受介選指示起訴，絲毫不怕介入政治。而郭再欽喬賄選條件，法官卻當成「消遣閒聊」。司法變成政治打手，卻稱不介入政治，也真敢講！

賴清德才說「施政學台南夢」，司法立即在台南樹標竿，宣示台南綠營是法外之地。古都台南，變成光電業者淘金、公僕享受性招待、黑道當街開槍、政客團購賄選之地，你光榮嗎？(轉載自聯合報)

賴清德

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