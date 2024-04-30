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賴皮寮恐就地合法 藍營批國土署拉原民救援

台灣新聞組／新北30日電
準總統賴清德大選期間被爆萬里老家違建，他拒拆稱要捐作信託，被網友戲稱「賴皮寮」，不少人前往「朝聖」觀光。(本報資料照片)
準總統賴清德大選期間被爆萬里老家違建，他拒拆稱要捐作信託，被網友戲稱「賴皮寮」，不少人前往「朝聖」觀光。(本報資料照片)

新北市議會藍綠議員昨質詢「賴皮寮」等廢棄礦業用地處理情況，地政局表示，國土署研擬比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」，2017年5月16日前既存房屋可由地方政府變更編定，就地合法。國民黨市議員江怡臻批國土署竟拉原民救援準總統賴清德，先替「賴皮寮」解套，卻不顧其他類似通案如水金九特定事業用地問題，離譜至極。

江怡臻昨質詢，中央4月15日曾開會要幫「賴皮寮」解套，目前通案處理情況如何？新北地政局長汪禮國表示，國土署研擬讓較單純的私人礦業用地比照北泰雅原住民族特定區域計畫處理，由地方政府變更編定為建築用地，不過，時間、公告時程都尚未確定。

汪禮國說明，一般礦業用地變更編定由民眾提出，目前中央傾向由經濟部地礦中心提供相關建物面積，再由地方政府變更，中央及地方會再討論細節。

「過去不作為，現在才作為。」江怡臻說，新北市為礦區廢止後居住議題，從2019年起連三年向中央反映，希望通盤檢討，中央卻只顧為賴清德解套，面積較大的水金九特定區用地地卻要等到第二階段。她質疑，賴清德不是原住民，萬里老家也不在原鄉，兩者一體適用到底是根據什麼，其他用地如鶯歌窯業用地是否也要比照？

新北市瑞芳區銅山里長陳嶽生說，賴清德萬里老家可望「解套」，他為礦區住戶感到高興；只是金瓜石地區民眾訴求礦區土地解編也很多年，遲遲未見進度，政府應一併辦理，才不會被人講成獨厚「賴總統」，未免太明顯、太難看了。

賴清德 原住民 國民黨

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