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賴清德神預言 邱莉莉涉賄一審果真都沒事

台灣新聞組／台北30日電

台南議長選舉賄選案獲判無罪，藍、白陣營雖都表示尊重司法，但也都提出質疑。台南市議會第2屆議長李全教、第4屆議長邱莉莉都涉及賄選案被起訴，但兩人境遇大不同。國民黨台南市議會黨團發言人蔡育輝表示，比起李全教案，這次的錄影錄音更多，還有恐嚇等暴力介入，無罪判決和社會期盼及認知差很多。

台北中國時報報導，李全教案尚未進入司法審理程序，當時市長賴清德長達234天不進議會；而邱莉莉及副議長林志展等人涉案，賴卻在競選民進黨主席時回台南向鄉親報告時，說「台南黨公職卡撐(屁股)幾隻毛，大家都知道」，意指邱、林不會賄選，現在一審結果還真的沒事。

李全教、邱莉莉的起訴事實中，檢方都沒提出賄款金流事證，只有證人指述中間人的口頭約定，但李全教在一審就被以口頭指證判刑；邱莉莉案則被合議庭認定舉證不足，連證人供詞也不被採信。

本報系聯合報報導，民眾黨立法院黨團總召黃國昌認對判決結果感到失望。他說，檢察官主張對李鎮國、高玫仙行求賄賂部分，法院認為「Ａ保證」僅是郭再欽政治上承諾，藉以取得李文俊及李鎮國信任，難認賄選或不正利益，但卻將發生在同一時點所謂的購屋折扣、四年後贊助競選經費、落選就支付四年議員薪資的檢方指控內容視為閒聊，認定與議長選舉無對價關係，有違常理判斷。

國民黨立委謝龍介說，邱莉莉等人的律師團在審理過程主張是「換票」而不是買票，一審法院顯然埋單了；司法查辦基層賄選，辦老百姓收禮是一個標準，辦到議長層級、台幣數百上千萬元案子又是另套標準。他還說，蔡英文總統八年前首次就職演說提到司法改革獲得掌聲，八年後一個釋憲強行廢死、一個換票不是買票，蔡英文追求的歷史定位難道是徹底摧毀台灣人民對司法僅存的尊敬？

國民黨立委羅智強表示尊重司法獨立判決的有效性，但無法尊重這份判決載明的無罪理由「楊志強長期堅定支持郭信良，所以郭再欽斷不致透過楊志強對其他國民黨議員行賄…」如此荒謬武斷，用關係熟不熟判斷有沒有賄選，就寫在無罪判決裡。

他說，拐騙市議員上車要求議長票不能投誰該當何罪？台南地院的判決告訴全國人民這是競選常規，難謂有何強人所難之處，那未來全國派系惡勢力是否可在路邊隨意攔選民到密閉空間要求選民不能投給誰？這根本是開民主倒車，破壞台灣民主政治，台南市被民進黨稱為民主聖地，台南地院無罪判決讓台南成了「民主進步黨的勝地」。

國民黨 蔡英文 民進黨

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