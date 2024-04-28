NCC委員依政黨比例任命 國民黨推正式入法

國民黨團總召傅崐萁(中)提出要將NCC委員依國會政黨比例任命正式入法。(本報資料照片)

國家通訊傳播委員會（NCC）爭議不斷，現任NCC委員「綠油油」，立法院國民黨 團總召傅崐萁等提出NCC組織法第4條條文修正草案，將NCC委員依國會政黨比例任命正式入法，本周三（5月1日）立法院司法及法制聯席交通委員會將進行審查。民眾黨立委林國成也表態樂觀其成。

NCC的7名現任委員包括主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲7月31日任期屆滿，行政院須於4月底前提交4名新任委員名單，送交立法院通過。鑑於新任委員提名爭議不斷，國民黨團推動NCC組織法修法。

根據傅崐萁等提出的草案內容，NCC委員只能連任一次，委員名單由行政院及政黨按專長領域各推薦七名，其中政黨應依其在立法院所占席次比例分配名額。推薦名單應交由行政院組成的提名審查委員會審查。

審查會由各政黨依其在立法院所占席次比例推薦11名學者、專家組成。審查委員應含括設有大眾傳播或通訊等相關系所之大專院校、通訊傳播產業及非政府組織之專家、學者。審查會應於接受推薦名單後20日內完成審查。

審查應以聽證會程序公開進行。行政院長應於7日內參酌審查會審查結果提出名單，送請立法院同意。立法院應於收到名單後，不經討論交付相關委員會審查，審查後提出院會以記名投票 表決，經超過全體立法委員二分之一之同意為通過。

立法院審查過程應舉行聽證會，聽證會邀集相關學者專家、公民團體及社會公正人士參與審查。NCC的七名委員，其政黨黨籍相同者不得超過三位。主委、副主委應分屬不同政黨推薦。行政院長推薦委員視同執政黨推薦人選。

草案亦納入NCC委員汰除機制。凡有「廢弛職務」、「因案受羈押或經起訴」、「其他足以影響機關信譽及個人執行職務正當性之失職行為」、「因罹病致無法執行職務」的情事，得由立法院連署成案，經不信任投票後予以免職。

林國成說，對國民黨提案樂觀其成，總是可以容納不同的聲音，不是一黨想要一把抓，想怎麼做就怎麼做，NCC還是要有傾聽民意的委員。

民進黨 立法院黨團幹事長吳思瑤認為，藍委主張明顯違憲，大法官釋字第613號解釋指出，NCC委員提名若採立院政黨比例，將剝奪行政院的人事決定權，逾越立法機關制衡行政院人事決定權的界線，違反責任政治和權力分立原則。