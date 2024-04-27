黑白集╱「預購」卸任部長 「旋轉門條款」形同虛設

賴政府新人事尚未發布完畢，將要卸任的經濟部長王美花，已經傳出新職。她將轉任台新金控獨董。台新金下周才要討論獨董名單，但有人迫不及待放出消息，要證明該財團「搶人」本事高人一等。

卸任經濟部長出任金控獨董，並非新鮮事，多年來已被當成官商之間迴避「旋轉門條款」的康莊大道。但企業搶部長搶成「預購」模式，而王美花也不顧分際慨然應允，仍令人大開眼界。這也說明，「旋轉門條款」根本形同虛設，「獨董」更是官商交好的方便之門。

當年林全卸任閣揆，四個月後才出任東洋製藥董事長。沈榮津卸任副院長，則被任命為公營的台灣金控董事長，最近傳出他請辭，將轉任東元董事。但他卸任經濟部長未滿四年，這是否符合旋轉門條款，似乎也沒人管了。也因此，出現金控「預購」現任經濟部長，有人還當成美事一樁宣揚。

擔任獨董所領取的報酬動輒千萬元台幣，為部長待遇三數倍，除備受企業禮遇，還不必受立委質詢的鳥氣。合理推斷，王美花未獲慰留，應該是私心竊喜。就像閣揆陳建仁，上回就連卸任副總統禮遇都拒領，一心要回中研院當特聘研究員，原因如出一轍。

王美花部長任內表現平凡，但卸任時如此搶手，說明企業家看中的不是能力。仍有多名卸任部長待價而沽，企業要搶要快！(轉載自聯合報)