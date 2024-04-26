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觀察站／重啟兩岸溝通 賴上任首要之務

記者 周佑政
賴清德就職前，對兩岸人事的鋪排、對陸方的喊話，一定程度傳達善意。(本報資料照片)
賴清德就職前，對兩岸人事的鋪排、對陸方的喊話，一定程度傳達善意。(本報資料照片)

賴清德五二○上任前向大陸喊話，要有自信面對台灣人民託付的民選合法政府。不過民進黨執政8年來兩岸缺乏對話「政治基礎」，雙邊敵意螺旋加深，美方已多次示警，中共恐在2027年前做好攻台準備；台人憂心台海兵凶戰危，賴清德上台後的首要之務，是必須設法重啟兩岸溝通，避免擦槍走火，給予人民對兩岸關係穩定發展的信心。

兩岸官方往來中斷，進一步影響兩岸之間的各式交流；雙方因為無法溝通，對立愈來愈嚴重。美智庫報告今年連續4年將台海危機列為第一級風險，美軍印太司令部司令阿基里諾近日再示警，中國目標在2027年之前具備侵略台灣的能力。

台海火藥庫會否爆發，全球高度關注。國防部準部長顧立雄昨說，他擔任防長的首要目標，是「讓中國可能冒進軍事作為的時間表，不斷地往後遞延」；但今年2月顧立雄才以國安會秘書長身分承諾，「新的一年，國家安全可控」。短短兩個多月，顧立雄對台海情勢的說法出現微妙轉變，不變的是人民對兩岸可能兵凶戰危的憂慮。

賴清德兩岸人事布局，由邱垂正、鄭文燦兩位民進黨內的「知中派」分別執掌陸委會與海基會，加上最近向大陸的主動喊話呼籲對話交流，被視為遞出橄欖枝。不過，兩岸8年僵局，不在於陸委會、海基會用了什麼人，而是缺乏實質的對話政治基礎；正如同國台辦所言，「兩會協商機制能否恢復，關鍵在於台灣當局是否承認體現一個中國原則的九二共識」。

賴清德就職前，對兩岸人事的鋪排、對陸方的喊話，一定程度傳達善意，但兩岸已冰封8年，不容易在一時半刻融冰。五二○將至，賴在呼籲對岸自信面對台灣的同時，能否讓國人對台海情勢安心，能否繳出讓美中台都滿意的答案卷，考驗賴清德與新政府的智慧。

賴清德 民進黨 國防部

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