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學者：外交國安 蕭美琴將扛下更多責任

記者陳熙文／台北26日電
副總統當選人蕭美琴（右）25日接見「戰略暨國際研究中心（CSIS）」訪賓。（圖／民進黨提供）
副總統當選人蕭美琴（右）25日接見「戰略暨國際研究中心（CSIS）」訪賓。（圖／民進黨提供）

新政府內閣昨宣布新一波人事，由準總統賴清德親自公布外交國安人選。有學者認為，現行布局，顯見未來的副總統蕭美琴將扛下更多責任，將是以蕭美琴和吳釗燮為主的國安團隊；而在兩岸布局上，皆為綠營知中務實派，可說是向對岸釋出交流訊號。

林佳龍接任外交部長的消息，讓外交圈大感驚訝，外國駐台辦事處也霧裡看花，私下探聽林佳龍究竟有什麼外交背景？學者認為，曾任駐美代表的蕭美琴未來會肩負比較大的責任，賴政府短期內以蕭美琴為核心的外交國安團隊已然成形。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中也說，整體而言是比較保守謹慎的路線，吳釗燮和顧立雄兩人都是蔡總統任內已經受重用好一段時間的人，賴清德任用蔡政府任內的重臣接下國安團隊的第一棒，就是希望維持過渡銜接時期的穩定。

李大中觀察，蕭美琴未來不會是一位毫無作為的副手，尤其她在上任前先後訪問美國、歐洲，再加上賴清德日前率林佳龍和顧立雄至外交部聽取吳釗燮簡報，蕭美琴也在其中，未來勢必扮演一定角色，蕭美琴是否成為外交事務真正決策者？取決於賴清德的授權分工，可能是對美事務熟悉的蕭美琴和吳釗燮雙管齊下，林佳龍則要扛下維繫邦交國及擴大國際參與工作。

兩岸方面，中華亞太菁英交流協會博士王智盛認為，邱垂正和鄭文燦可算是民進黨內「知中務實派」，這人事安排很大程度是向對岸釋出交流的訊號，不過還是端看賴清德整體的兩岸政策方向，首要看點是賴五二○就職演說。

政大國際關係研究員嚴震生認為，儘管看來是友善的人事布局，仍要看賴清德授權有多少。此外，他認為，海基會董事長一般來說多受制於陸委會主委，鄭文燦想要有所作為，可能未來還是得看陸委會的態度。

賴清德 邦交 民進黨

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