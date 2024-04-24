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觀察站／大政委直達天聽 架空小白部長？

記者 蔡晉宇、林河名
總統當選人賴清德5月20日將就職，新內閣人事陸續出爐，內定行政院長卓榮泰（圖）23日上午主持記者會公布第5波名單。(中央社)
總統當選人賴清德5月20日將就職，新內閣人事陸續出爐，內定行政院長卓榮泰（圖）23日上午主持記者會公布第5波名單。(中央社)

準閣揆卓榮泰23日公布第五波新內閣人事，多為留任部會首長，唯一新任的主計長陳淑姿長年在台南歷練，延續準總統賴清德愛用「台南幫」慣性，六位首長一字排開，未見亮點；反而是尚未公布，但已逐漸明朗化的政務委員名單，政治幕僚出身的羅文嘉、史哲等人傳將入列，是否再現「大政委、小部長」，值得觀察。

新內閣閣員名單逐漸公布，外界品頭論足、尋找部會首長「亮點」之餘，容易忽略政務委員其實更是影響內閣政策的關鍵角色。甚至，政務委員負責審查部會所提法案，並協調、溝通有爭議的政策，可謂位高權重，卻又不必在立法院上台備詢，因而被質疑「有權無責」。蔡政府任內，許多爭議政策經事後爬梳，發現都有特定政委參與其中，就是明顯的例子。

這種既有督導部會之權，權力又凌駕部長之上的「實權型政委」，已是蔡政府的一大特色。民進黨前立委林濁水甚至曾經形容，蔡政府體制是「大總統、大政委、大總統府發言人」，但在這種體制之下，也弱化了部會首長的角色，以致「小部長」知名度多數偏低，而人民既叫不出部長的名字，哪裡知道他做了什麼？政府團隊的效能難免因此大打折扣。

然而，這種「大政委」情況，似乎又開始襲向未來的卓內閣。例如，從衛福部前部長陳時中將出任政委消息一曝光，恐成「衛福部地下部長」的討論就沒停過，連即將卸任的衛福部長薛瑞元都還要出面代為緩頰；但仍有藍營立委憂心，政治企圖心不小的陳時中，社福領域的專業不如現任政委林萬億。

傳出羅文嘉與史哲將任政委，以兩人資深政治幕僚的出身背景，甚至可「直達天聽」與準總統賴清德對話，未來在卓內閣團隊，想必也是「大政委」角色。以其政治屬性，固然可確保部會施政不致偏離賴清德路線，但過強的政治性格，也讓外界有「政治政委取代專業政委」的疑慮。

攤開卓內閣人事名單，包括準經濟部長郭智輝、準國發會主委劉鏡清、準環境部長彭啟明等人，都是初任政務官的「小白」首長，難免需要政治歷練豐富的政委引導；但若分際拿捏不好，政委即有架空部會首長之虞。

賴清德 陳時中 民進黨

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