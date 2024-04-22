蔡英文8年執政民調 游盈隆：60.3分及格畢業

蔡英文總統。(本報資料照片)

台灣民意基金會今天公布最新民調 指出，針對「蔡英文 就任總統即將滿8年，如果請您對她這8年來執政表現打分數， 您會打幾分」，總平均成績是60.29分。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蔡英文總統8年執政表現，全民開綠燈，總評價及格，可以畢業了。

民調細項指出，27.8%民眾覺得蔡總統執政非常好，給80分以上；16.2%覺得還算好，給61-79分；18.4%覺得普普通通，給60分；14.3%覺得不太好，給50-59分；20.9%覺得一點也不好，給0-49分。

蔡英文總統聲望，民調指出， 20歲以上民眾，5成大致贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，4成5不贊同。游盈隆指出，蔡英文總統執政表現獲得半數台灣人民肯定，已脫離執政困境，枯木又逢春。

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，針對「蔡英文就任總統即將滿8年，如果請您對她這八年來執政表現打分數， 您會打幾分」，總平均成績是60.29分。(圖／台灣民意基金會提供)

該份民調由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是4月15至17日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話占70%，手機占30%。有效樣本1084人，市話755人，手機329人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部 最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。