頻被檢舉違停 王世堅：該罰就罰 不用刻意挑戰我

民進黨立委王世堅。(聯合報系資料照片)

民進黨 立委王世堅，近期將汽車違停在台北市青島東路前的立法委員研究大樓「青島一館」前，被檢民眾檢舉，警方獲報前往察看，傳出王世堅一度質疑被針對與員警僵持不下。王世堅表示，警方執法違規該開單就開單，不必把焦點放在這麼小的事情，浪費時間，有心人士不必用這種方式挑戰他。

位在立法院外的青島一館立委研究大樓，門前常有汽車違停，日前下班尖峰時段，有民眾向警方檢舉，員警到場查看，發現王世堅突然現身移車。據了解，這是王世堅近期第二次被檢舉違停，因此讓王世堅頗有微詞，質疑為何針對他，還一度跟警方溝通了解情形。

對此，王世堅回應，這件事情很莫名其妙，違規該開單就開單，相較國家遇到的問題，這麼小的議題不必浪費時間，尤其是現在檢舉魔人指揮警察辦案，在警力本來就不足，不該將警力放在檢舉魔人上，社會更不該養成抓耙子的習慣。

王世堅說，違停不是開槍殺人放火搶劫，他老實為國家做事，不會吃喝嫖賭，刻意去談違停問題太無聊，他還有很多事情要做，尤其是他要對付的人很龐大、邪惡，有人用檢舉的方式刻意挑戰他，不值得浪費生命回答這些事情。