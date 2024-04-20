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準原民會主委地方不分黨派都挺 曾智勇大腿刺百步蛇

記者劉星君／屏東20日電
準原民會主委曾智勇，一路從基層做起。(記者余承翰／攝影)
準原民會主委曾智勇，一路從基層做起。(記者余承翰／攝影)

準原民會主委曾智勇是繼首任原民會主委華加志後，第2位排灣族原民會主委，兩人都出身屏東縣。曾智勇曾任屏東縣府原民處長16年，一路從基層做起，個性幽默、隨和。地方人士認為他在地方、中央歷練完整，嫻熟原住民業務，是出線的主因。

62歲的曾智勇最早是縣府約雇人員，後來考上公務員，先在牡丹鄉公所服務，後來到高雄茂林鄉代表會擔任秘書，之後到屏東縣府出任原民局長，2011年獲民進黨徵召參選立委失利，2016年任職原民會原住民族文化發展中心主任至今。他曾邀刺紋師宋海華在他左大腿刺上百步蛇，現場直播，身體力行推廣傳統刺紋文化，鼓勵將祖先榮耀刺在身上，傳承下去。

曾智勇出身三地門鄉口社部落頭目家族，父親曾明標去年過世，生前曾任屏東縣議員。「曾智勇是部落偶像」口社村長宋造福說，曾智勇是口社部落第一個考上台大法律系的族人，「當時部落為了慶祝，鞭炮放到看不到路，村莊煙霧瀰漫，殺豬辦桌更是免不了。」他小時候暑假回部落參加鄉運、村運，曾智勇參加排球賽也有好成績。

族人認為曾智勇個性幽默，沒有官架子，容易與大家打成一片；屏東原鄉國民黨籍議員居多，曾智勇總是能不分黨派獲得藍營議員支持。

原住民 國民黨 民進黨

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