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何佩珊被指勞基法修惡打手 勞團憂功德院再起

台灣新聞組／台北20日電
勞動部準部長何佩珊溫情喊話，承諾勞保不會倒，會讓勞工放心。（記者余承翰／攝影）
勞動部準部長何佩珊溫情喊話，承諾勞保不會倒，會讓勞工放心。（記者余承翰／攝影）

勞動部長大爆冷門，由現任行政院副秘書長何佩珊出任，勞團反彈聲大，質疑何是賴清德擔任行政院長時期推動勞基法修法的主要推手，未來恐延續賴「功德院長」作風、三修勞基法；勞團也呼籲，低薪普遍化、勞保改革迫在眉睫，是未來勞動部長首要解決和面對的問題。

「只要政府在，勞保不可能倒」何佩珊昨天表示，2020年行政院長蘇貞昌做了史上首次勞保財務撥補決定，從2020年到2024年，政府對勞保已挹注2670億元(台幣，下同，約82億美元)，也因持續發展經濟，勞保基金財務去年有1100億元收入，今年3月勞保累存餘額已破兆元創新高，政府絕不會讓勞保破產，現在也沒有破產危機。

何佩珊向勞工朋友們喊話表示，請大家對現在政府有信心，也要對未來內閣有信心，未來政府一定有能力持續發展經濟，有了經濟發展，稅收會持續創新高，更有能力挹注勞保，這是一種正向循環，絕非大撒幣，「也請大家相信賴總統有能力創造更好的稅收和更好的經濟」，她也會強化政策說明和社會溝通，會讓勞工放心。

桃產總昨發聲明質疑，何佩珊雖號稱工運出身，卻在一例一休、二修勞基法爭議中，站在為資方辯護的一邊，可說是勞基法修惡的主要打手，桃市產總顧問林佳瑋批評，何當年開嗆對修法有異見的黨籍立委林淑芬「夠了沒？」如今賴清德找何當勞動部長，顯然未記取當年教訓，擺明了要跟勞工對幹。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，低薪是台灣社會的最痛點，也是這次總統大選執政黨遭年輕人反彈的關鍵，賴政府應優先面對、解決低薪普遍化問題。

外界高度關注勞保年改，孫友聯說，已原地踏步非常久，再無不誠實面對的空間，用股市收益、撥補挹注財務虧損只是杯水車薪，只有年改才能解決結構性財務問題，政府若還是一樣態度，只會重蹈覆轍，未來改革只會更激烈，屆時沒有任何一個政黨、社會承受得起。

全國產業總工會秘書長戴國榮說，勞保年改迫在眉睫，是賴政府無可迴避的課題，新勞長「必須要做出具體的東西」。

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