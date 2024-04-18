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新衛福部長難題 健保陷困境 漲保費、烏紗帽孰輕孰重

記者沈能元、李青縈、賴昀岫／台北即時報導
今年健保費率已達5.17%，如今健保財務陷入困境，勢必需增加健保總額，改善醫療環境，新部長將面臨明年是否調高保費壓力。(本報資料照片)
今年健保費率已達5.17%，如今健保財務陷入困境，勢必需增加健保總額，改善醫療環境，新部長將面臨明年是否調高保費壓力。(本報資料照片)

全民健保是國人健康的護國神山，明年即邁入卅年，但新藥、新科技費用昂貴，健保財務捉襟見肘，「巧婦難為無米之炊」，健保點值偏低影響醫師從業意願，藥價調整也涉及缺藥危機，若說衛福部長上任後面臨的最大挑戰，「健保」排名第一。健保能否再續卅年，取決於今日，衛福部長更責無旁貸。

健保費率已達5.17%，距離健保法費率上限6%，已相差不遠，若要上調費率，增加健保總額、改善醫療環境，勢必面臨健保法修法，即便短期內無法修法，新部長也面臨明年是否調高費率的壓力，但在國內，健保調高費率往往是政治事件，有待新部長發揮智慧，在健保財務與民眾增加負擔下，取得平衡。

新冠疫情後，國人就醫導致醫療服務量增加，健保點值低落，醫界怨聲載道，衛福部以編列公務預算，彌補醫療院所去年第三、第四季健保點值，但今年第一季仍有相同問題，如何找錢維持健保點值，也是一大挑戰。醫界更提出應修法保障1點值為0.95元訴求，以確保醫療收入。

衛福部健保署每年4月調整藥價，每次調整藥價後，面臨換藥、缺藥，且相關藥品支出目標制度（DET）已10多年沒有調整，專家學者多提出建議，新部長需兼顧醫療院所、藥廠、社區藥局等多方意見，進行藥價改革。

至於，國人重要健康指標包括平均餘命、癌症5年存活率等，均落後日、韓等國，凸顯政府長期健康投資不足，目前國內健康醫療支出占國民生產毛額（GDP）約6.1%，相比日本11.3%、南韓9.3%偏低，醫界疾呼，政府必須增加健康投資，應於3年內提升健康醫療支出占GDP達8%，改善國人健康指標。

健保議題包羅萬象，明年又將迎來健保30周年，改革勢在必行，新任衛福部長上任後，肩上的重擔更加沉重，千頭萬緒下，如何做出成績，滿足各界期待，實屬一大難題，但若未好好改革，國人健康權益受損，衛福部更是難辭其咎，部長必定成為國人撻伐的對象。

受健保給付與醫療糾紛等因素影響，醫界「五大皆空」，即內、外、婦、兒、急五大專科醫師人力不足，缺乏新血的現象急待解決，衛福部著手針對特定專科改善，目前推出兒科住院醫師津貼、外科醫師補助、重難罕症團隊補助等，能否改善未來醫師招收窘境，也改善新生兒死亡率偏高，待更多措施出爐。

另外，護理人員從職場流失，不只影響醫療品質，更是醫院必須關床，無法收治病患的重要原因。衛福部雖於去年提出三班護病比新制，給予夜班獎勵金等，但血汗醫療現場加上獎金落差等因素，持續衝擊護理人員留任意願，至今無解。

同時，加碼夜班費尚未入帳，社區醫院管理協會理事長朱益宏指出，薛瑞元回應要等「全民健康保險基金收支保管及運用辦法」公告通過後，才有預算支應，但主計總處認為不應用公務預算撥補獎勵金，醫界希望在新內閣上任前趕快通過，以免「改朝換代」，承諾生變。這難題是否留給新任部長，有待觀察。

健保 預算 投資

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