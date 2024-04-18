潛艦國造召集人黃曙光身心俱疲請辭 防長：感同身受

潛艦小組召集人、國安會諮委黃曙光突發表聲明稱「身心俱疲」請辭，國防部長邱國正（圖）回應媒體時表示，潛艦國造是一個團隊，不會因為個人改變。（記者陳正興／攝影）

負責國造潛艦的國安會諮委、國造潛艦專案小組召集人黃曙光傳出「身心俱疲」請辭，國防部 長邱國正昨天表示，對此感同身受，也讚揚黃負責盡職，並肯定其貢獻。不過，邱國正也提到，專案如果為了求快，人力過度精簡，導致督管部門未參與，就易傳出弊端。他並允諾，會在任內最後的時間進行清查。

外界關心，黃曙光請辭是否影響國艦國造進度？行政院長陳建仁昨天說，黃曙光和團隊不眠不休，盡全力做好潛艦製造工作，過程中卻受到一些莫名的抹黑打壓，使他們承受很大的壓力及羞辱，他感到相當不捨；他呼籲朝野及全國人民，應積極支持國艦國造的努力，讓進度能按現有規畫進行，使國家海防力量不斷加強。

對於黃曙光請辭原因，黃的妹妹、民眾黨立委黃珊珊則表示，國家利益大於個人利益，更應該高於政黨利益，潛艦國造在大選前引起非常多爭議與口水，黃曙光為了國家利益隱忍不發，這是頂天立地的軍人本色，也請大家不用再猜了。

邱國正昨赴立院外交及國防委員會報告潛艦國造案。對於有媒體報導稱，現有國造潛艦要解編，未來成立「先進國防辦公室」，邱國正直接否認，表示從未聽過此說法。

至於編列後續預算 的時機，邱國正強調，潛艦國造方向無庸置疑，但須一步步按程序走。國防部參事邵維揚說，原型艦海鯤號現正進行泊港測試，完成後再海上測試，沒有確定時間表，所有程序完成才會編後續預算，不過國軍向來是「計畫等進度」，必須先將計畫研擬好，測試通過就付諸進行。

國民黨 立委馬文君質詢時，引述先前媒體曝光的錄音帶，要求調查當中有人不當得利。邱國正回答，當初為了求快，人力過於精簡，導致督管部門未能參與，才會傳出弊端。他允諾會利用任內最後時間清查，並改善機制，「我們發現這問題，未來這是最基本的」。國防部官員隨後解釋，邱的發言是「通則」，非指國造潛艦有弊，而是強調任何採購專案都必須有督管機制。