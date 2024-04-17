國發會準主委劉鏡清黑馬 賴清德讀書會成員

劉鏡清將出任國發會主委。(記者林俊良／攝影)

國發會準主委將由資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清出任，黑馬之姿也成為新財經內閣的一大亮點，非傳統政治人物、豐富的產業界經歷，也被認為可以為內閣帶來新的活力。

新內閣組成期間即傳出財經部會首長都會是黑馬，但僅有國發會主委一職，連傳聞名單都無，也讓外界好奇，劉鏡清如何雀屏中選。據了解，準總統賴清德 擔任副總統期間定期舉行讀書會，劉鏡清就是參與成員之一，賴清德對於劉鏡清提出的產業見解留下了深刻印象。此次卓榮泰組建新內閣，目標是在產業界覓才，劉鏡清就自然成為國發會主委不二人選。

劉鏡清為中原大學數學系、台大商學與管理研究所碩士，對於數字敏感度高，產業界經歷豐富，曾任資誠創新諮詢董事長、ＩＢＭ全球企業諮詢服務事業群總經理暨工商事業群總經理等要職，是具產業實務與專業顧問雙重經驗的專家。劉鏡清專業資歷完備，對於提出解方也有一套。

業界人士形容，劉鏡清強調事前規畫，重視計畫的制定，強調目標設定的重要性，只要計畫訂得好，後續的執行就更有效率，也不容易出錯，而國發會作為財經小內閣，負責國家經濟發展的路線規畫，劉鏡清可望持續發揮所長。