新內閣第3波人事 財政、主計可望女性當家

準行政院長卓榮泰16日將公布第三波內閣人事，15日傳出現任財政部長莊翠雲（圖）、僑委會委員長徐佳青與人事行政總處人事長蘇俊榮將續任。(本報資料照片)

準行政院長卓榮泰今天上午將公布第三波內閣人事，昨天傳出財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青與人事行政總處人事長蘇俊榮將續任。

準行政院長卓榮泰16日將公布第三波內閣人事，15日傳出現任財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青（圖）與人事行政總處人事長蘇俊榮將續任。(本報資料照片)

財經內閣人事將是本周卓榮泰的公布重點，目前除確定莊翠雲可望留任，國發會、金管會、經濟部、數位發展部與主計總處都將出現新面孔，其中被視為「財經小內閣」的國發會主委人選，包括資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清、數位轉型學院共同創辦人詹文男、經濟部長王美花和行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮等人都是高層考慮人選。

現任國發會主委龔明鑫五二○將轉任行政院秘書長，新任主委若由劉鏡清出任將被視為卓內閣一大亮點。劉鏡清是台大商學研究所畢業，除了曾在政大會計研究所任教，也擔任過IBM全球企業諮詢服務事業群總經理及大中華區供應鏈 顧問服務負責人、資誠創新諮詢公司董事長，主要負責協助企業數位轉型、因應中美貿易戰提供策略規畫與供應鏈規畫；從學經歷來看，擔任國發會主委是合理安排。

除了莊翠雲獲留任財長、新任主計長內定由台南市政府研考會主委陳淑姿接任，新內閣的財主機關將會是「女性當家」。至於王美花傳出將離任，目前以經濟部次長曾文生升任部長的呼聲較高。

賴清德 內閣人事第一、二波發布記者會，地點都選在台大醫院國際會議中心，今天發布第三波人事，選在台北國際會議中心。外傳可能公布財經內閣，但民進黨昨天未證實。

外交、兩岸人事近期陸續曝光的名單包含外交部長林佳龍、陸委會主委邱垂正、國防部長顧立雄、國安局長蔡明彥、退輔會主委嚴德發、工程會主委陳金德、海委會主委管碧玲，不過上述名單尚未正式宣布。

賴清德儘管還沒就職，但已經安排一連串的產業請益之旅，涵蓋高科技、傳產、農業及軍工產業、地方創生等，除了要用具體行動為執政做準備，也藉此表示對產業界的重視。

賴清德在宣布行政院長時，喊出AI 內閣（an active and innovative cabinet）的口號，雖然此AI非彼AI（人工智慧），但口號不是重點，重點是要如何落實他口中的以行動力服務民眾、務實解決問題，有能力以創新方式為國家做事。