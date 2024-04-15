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地方黨部主委改選 賴本命區暗潮洶湧 正國會備戰南市長

台灣新聞組／台南15日電
台南正國會立委陳亭妃被視為角逐下屆市長的熱門人選。(本報資料照片)
台南正國會立委陳亭妃被視為角逐下屆市長的熱門人選。(本報資料照片)

民進黨地方黨部主委改選暗潮洶湧，尤其攸關2026年縣市長選舉，地方黨部主委選舉被視為黨內初選前哨戰，其中準總統賴清德台南本命區，新潮流立委林俊憲、正國會立委陳亭妃被視為角逐下屆市長的熱門人選，地方盛傳兩陣營分推新系立委郭國文、正國會台南辦公室執行長蔡旺詮搶攻黨部主委灘頭堡，但雙方都低調。郭國文說，綠營支持者不希望市黨部主委選舉過度競爭，影響黨內團結。

蔡旺詮昨晚回應，有鑒於目前地方許多風聲都把主委改選視為下屆市長前哨戰，「黨內互打」的形象對民進黨並非好事，因此，正國會在台南市黨部主委改選不會推派人選，將全力備戰下屆市長選舉。

台南市黨部主委選舉今起登記，林俊憲、陳亭妃陣營迄今未明確表態，但外界盛傳，陳可能推蔡旺詮出征，蔡曾在台南縣市合併後當選首屆台南市黨部主委。不過，陳亭妃強調「沒推人選，別亂臆測」，黨內由誰出線參選下屆市長，也跟地方黨部主委無直接關係。蔡旺詮昨晚也表態。

新系則有意整合同為賴清德子弟兵的林俊憲與郭國文系統，以「主委挺郭國文、市長挺林俊憲」方式，讓新系各分支系統歸隊，市黨部雖透露郭國文將領表，但郭國文對於是否參選黨部主委仍不願鬆口，只低調說，支持者不希望因市黨部主委選舉過度競爭而影響黨內團結，至於是否參選，「時間到就會知道」。

高雄市黨部主委選舉，新潮流、湧言會競爭激烈；湧言會將由市議員黃文益角逐，新潮流人選預計本周開會決定，地方傳出也有非屬兩大派系參選人，正積極尋求市長陳其邁認同，陳的態度也牽動兩大派系後續布局。

台中市黨部主委選舉，檯面上只有市黨部評議委員召集人許木桂有意願，獲正國會、英系支持。

桃園市部分，已有市議員鄭淑方、黃瓊慧和市府客家局前局長黃傅淑香3人表態參選，3人都向行政院副院長鄭文燦「報告」過，但也強調「未獲特別指示」，期待公平競爭。

賴清德 民進黨

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