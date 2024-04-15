新聞評論／用人狹隘平庸 賴清德如何洗滌人心？

總統當選人賴清德曾宣示上任後將做「三件事」：國家重建、社會改造、洗滌人心。（本報資料照片）

賴清德 政府的布局，迄今已揭露數波人事。除國安團隊大致沿用蔡英文 人馬外，其餘部會的變動幅度不可謂不大，卻難給人「銳意革新」的振奮感。主要原因是，賴清德擢才的圈圈比蔡英文更小，非其「輔選功臣」，就是「昔日舊識」，再就是「花媽」陳菊的子弟兵。這個布局，距離賴清德宣稱的「民主大聯盟」簡直十萬八千里；這麼狹隘的用人，如何「洗滌人心」？

賴清德當選時曾稱，將邀請「跨黨派、跨世代」的人才籌組政府，組成「民主大聯盟」。但從目前浮現的名單看，雀屏中選者幾乎清一色民進黨人，且多為新潮流系的「南流」。至於被視為「無黨籍」代表人物的內定文化部長李遠（小野）和法務部長鄭銘謙，基本上是綠營關係密切的「黨友」；要說這能反映「民主大聯盟」的精神，恐怕差得太遠。

這次，賴清德的「人馬」和「子弟兵」大舉進入府院。除了正副閣揆卓榮泰、鄭麗君、內定出任總統府秘書長的潘孟安，將出任交通部長的李孟諺是賴清德台南市府時代的水利局長及秘書長，將接任主計長的陳淑姿曾任賴清德台南市府的主計處長。至於去年稱病棄選立委的劉世芳是陳菊愛將，此番獲得重用出掌第一大部內政部；將出任教育部長的中山大學校長鄭英耀，則曾任陳菊高雄市府兩任教育局長；傳聞將接公共工程委員會的陳金德，更是陳菊幾次力薦位居高位卻屢栽跟頭的同鄉愛將。賴系和菊系新系「南流」一家親，「北流」的鄭文燦吃香喝辣多年，終須沉寂了。

亦即，賴清德宣稱的「跨黨派」政府，卻演成「新系南流崛起」，英系靠邊。在形勢比人強下，正國會掌門人林佳龍只能委屈接任被吳釗燮搞爛的外交部長一職。至於賴清德宣稱的「跨世代」，目前內定人選平均年齡接近65歲，較年輕的兩三人也已50好幾，完全看不出賴政府「跨」世代的風貌。當這個內閣被定位為「平庸內閣」、「報恩內閣」時，年輕世代的位置在哪？

賴清德當選後有四個多月的時間充分布局，但牌一掀開，卻是如此缺乏亮點，著實讓人失望。更令人憂慮的是，有些看似平庸的人事安排，卻隱藏著無形的殺機。例如，內定法務部長的鄭銘謙，20年前因偵辦賴清德被毆案藉由重刑與賴結緣；這兩年他在選舉期間偵辦林姿妙及高虹安涉貪案，出手凌厲凶狠，也讓人有「司法為政治服務」的疑慮。再如，內定接主計長的台南研考會主委陳淑姿，曾在台南主計處長任內幫賴清德跨越預算 障礙，也讓人擔心此一任命是看中她「聽話」，懂得「為政治服務」。

日前在鄭南榕紀念會上，賴清德曾宣示他上任後將做「三件事」，其不可一世的姿態也讓不少人感到驚悚。他要做的三件事是：國家重建、社會改造、洗滌人心，讓人民了解「自由是要付出代價的」。這項說法，暴露了賴清德內心的三個角落：其一，他具有強烈的道德優越感，且意圖將這個信念強制加諸於台灣人民身上；其二，他認為國家元首的角色高於一切，他有權力決定台灣社會應該變成什麼模樣；其三，對於不符合其道德及信念標準的人心，他決心用強制手段加以洗滌。談到人心的洗滌時，賴清德還特別強調是「每一個人的人心」。賴清德自以為是誰，有資格評斷別人的心靈是否有汙垢需要洗滌？

賴清德用人如此狹隘，組建的團隊如此平庸，他卻自認有權改造國家、重建社會、洗滌人心。未來四年，大家恐怕會過得心驚膽戰吧！