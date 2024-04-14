我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

麥寮鄉長Long Stay輔選被酸幫倒忙 柯文哲：沒那麼嚴重

記者林銘翰／新北14日電
民眾黨主席柯文哲13日下午出席民眾黨黨公職共識營，由於沒有吃午餐，柯文哲於空檔時大啖現場提供的餐點。(記者曾原信／攝影)
民眾黨主席柯文哲13日下午出席民眾黨黨公職共識營，由於沒有吃午餐，柯文哲於空檔時大啖現場提供的餐點。(記者曾原信／攝影)

雲林縣麥寮鄉長補選落幕，民眾黨候選人林宜豊未能取勝，民眾黨主席柯文哲昨天說，最主要還是去學習經驗，「哪有一個晚上就檢討完畢」，至於外界質疑下鄉輔選是幫倒忙，他認為沒有那麼嚴重。民眾黨秘書長周榆修則說，敗選原因在於投票率較低。

林宜豊分別在2022、2024年兩度參選麥寮鄉長，民眾黨本次傾全黨之力力挺輔選，柯文哲在4月5日至13日進駐麥寮，時間長達9天，未料林宜豊僅獲得2048票，遠比上回的3314票減少近4成，而得票率更從12.95%下降至11.03%，因而被外界嘲諷是幫倒忙。

民眾黨昨天舉行黨公職共識營，柯文哲會前受訪時表示，民眾黨最主要還是去學習經驗，「哪有一個晚上就檢討完畢的」，不過麥寮鄉長補選不是今天的表定議程，也沒有外界所說「幫倒忙」那麼嚴重。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌則說，台灣的地方政治，派系利益盤根錯節，現在想要以新的政治，打破台灣的地方政治，「我覺得我們要更努力，還有很多事情要做」，民眾黨不會因為一時的挫折就灰心，未來還是要懷抱希望，一步一步往前走。

黃國昌也說，選後進一步的檢討，絕對有其必要，不過在這次的鄉長補選，年輕人沒有出來投票，投票率竟然還這麼高，甚至比虎尾鎮長補選還高，細究背後的原因到底是什麼，還有如何爭取更多鄉親的認同，民眾黨會非常認真面對、持續努力。

黃國昌強調，柯文哲下鄉Long Stay，不是為了麥寮鄉長補選，未來會持續做下去，改變台灣地方派系的政治，本來就不是一件容易的事情，「我們走了3、40年了，現在還處於現在的狀況，只能期許自己要更努力。」

柯文哲 投票

上一則

疑妻子有小王 醋男痛毆男子 對方有心臟病急救不治

下一則

北市議員指影視音學校招生差出路迷茫 家長：可學更多

延伸閱讀

柯文哲9天Longstay麥寮助選 陪投票...感想出乎意料

柯文哲9天Longstay麥寮助選 陪投票...感想出乎意料
雲林麥寮鄉長補選 柯文哲Long stay輔選成果看明天

雲林麥寮鄉長補選 柯文哲Long stay輔選成果看明天
肯定馬和平努力 柯文哲：陸委會仍在搞對抗

肯定馬和平努力 柯文哲：陸委會仍在搞對抗
大甲媽今起駕 韓國瑜扶轎 柯文哲參拜

大甲媽今起駕 韓國瑜扶轎 柯文哲參拜

熱門新聞

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
中共總書記習近平（右）和台前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

2024-04-10 05:02
台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
前總統馬英九在北京大學的座談會上，盛讚北大把他名字寫對了。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

2024-04-09 07:38
0403花蓮大地震，特搜人員挺進花蓮小錐麓步道災區，將連男遺體搬運送上救護車。圖／屏東縣消防局提供

遇地震丈夫遭巨石活埋獨缺左手臂 妻女拜託搜救隊順利找回

2024-04-08 12:36
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房