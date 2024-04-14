柯文哲Longstay失靈 民眾黨插旗地方夢碎

柯文哲(左)領軍出征，Long stay插旗地方夢難圓，沒能保住大選34%的高得票率。(記者蔡維斌／攝影)

補選落幕，民眾黨唯一提名的雲林麥寮選區，民眾黨主席柯文哲 為延續總統大選在麥寮34%的高得票率，傾全黨之力動員助攻，立委黃國昌親赴「操盤」，柯文哲更到麥寮Longstay長達10天全力輔選，從掃街拜票到造勢大會，炒熱了麥寮選情但開票結果卻不如預期，民眾黨想插旗地方，恐有待努力。

柯文哲揮軍南下麥寮Longstay助選，苦戰到最後一天，還陪候選人林宜豊投票 ，被問到長時間進駐麥寮的心得，他不諱言「結論就是累！」柯文哲不僅傾黨力輔選，還打出Long stay的非典型戰略，寫下台灣政黨主席下鄉輔選最久的紀錄。

「柯軍」傾黨出征，被地方解讀為總統規格的戰法，主要是因民眾黨想保住總統大選在麥寮開出34%的高得票率，同時也希望「小草」能從麥寮開始，在地方生根滋長，擴展成為「大草原」。

不料，開票結果林宜豊只拿到約兩千票，以不到1成的得票率落敗，甚至得票數還比林宜豊本屆用無黨籍自行參選的得票數還要低，政界人士解讀，地方基層選舉原本就與大選不同，鄉里選舉著重人情，在地方非友即親，票源重疊嚴重，所以候選人交戰，不僅拚人氣還要拚交情，可說票票得靠真槍實彈得來，和網路空戰或政黨理念訴求大異其趣，自然會讓「阿北魅力」無法在地方施展。

尤其這次補選剛好又是清明連假過後，年輕「小草」少有人願意花錢坐車回家投票，年輕票失靈，也讓民眾黨想跨過濁水溪插旗地方的夢難圓，但首戰是否為終戰，民眾黨想要在地方開創新局，除了政黨理念，落實經營基層一步一腳印恐怕也不可少。

柯文哲親自領軍的麥寮之戰慘遭滑鐵盧，也為民眾黨敲響警鐘，究竟是「阿北」光環褪色？抑或是地方政治生態難以撼動？有待民眾黨深入檢討。