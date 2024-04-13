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柯文哲9天Longstay麥寮助選 陪投票...感想出乎意料

記者蔡維斌／雲林13日電
民眾黨主席柯文哲在麥寮Longstay長達9天助選，今天一早還陪民眾黨候選人林宜豊前往投票。記者蔡維斌／攝影
民眾黨主席柯文哲在麥寮Longstay長達9天助選，今天一早還陪民眾黨候選人林宜豊前往投票。記者蔡維斌／攝影

雲林縣麥寮鄉長補選今天登場，民眾黨全國補選唯一提名的麥寮鄉長候選人林宜豊，黨主席柯文哲到麥寮助選長達9天，今天一大清早8時，投票所一開放，即陪林宜豊前往投票，對9天全程Longstay助選的感想，柯文哲只說一句「9天睡8個地方，太累了。」隨即離開，結束長達9天助選，也寫下黨主席助選最多天的地方選舉紀錄。

麥寮鄉長補選今天投票，民眾黨主席柯文哲從10天前，即率領全黨的公職人員和幹部到麥寮助選，柯並開始Longstay長達9天，走訪雲林農業並為唯一提名的林宜豊助選，多天來廣受媒體關注，對於國內政局的變化，包括台北市台智生案及新內閣出爐，媒體都追到麥寮詢問柯文哲，使麥寮補選成為國內矚目焦點，許多麥寮鄉民都說，柯文哲把地方鄉長選舉提升到總統規格在打，是前所未見。

今天清早八時許，柯文哲即到麥寮兒童公園的投票所陪林宜豊投票，一早看到許多鄉民排隊等候投票所開放進入投票，投票踴躍讓柯文哲也具信心，林宜豊進入投票前，柯還握手為他加油，被問到這麼多天在地方助選的感想。

柯文哲露出苦笑說，「太累了，9天睡8個地方，很不習慣，不過投完票就好啦！」柯隨即搭車離開。林宜豊則希望更多年輕人回來投票，提高投票率。

投票 柯文哲

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