雲林補選今投票 藍白黨主席衝刺 綠大咖缺席

雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長補選最後衝刺階段，國民黨主席朱立倫（前右）前天三度南下輔選。記者陳苡葳／攝影

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選最後衝刺，國民黨 主席朱立倫前天三度南下輔選，台灣民眾黨主席柯文哲 更下鄉9天助選，昨選前之夜，柯率18名黨公職為黨提名的麥寮鄉長候選人林宜豊造勢，唯獨綠營大咖未見下鄉為黨籍虎尾鎮長候選人林明正站台。

虎尾鎮長、麥寮鄉長今天補選投票，2鄉鎮都呈四腳督競爭激烈，不過隨藍白陣營都有黨主席等重要大咖下鄉助選，綠營卻始終未見。民進黨 雲林縣黨部執行長邱世文表示，選舉期間適逢立法院會期，所以喬輔選時間一直都搭不上，且虎尾鎮長補選是地方型選舉，著重候選人本身努力，輔選人要有在地連結才有效果，外縣市的都是炒聲勢而已。

國民黨在虎尾鎮支持無黨參選虎尾鎮代會主席林嘉弘，麥寮鄉徵召許志豪，也是前縣長張榮味家族支持人選，立法院長韓國瑜周一分別出席2人造勢晚會助講；朱立倫前天到麥寮拱範宮，與縣長張麗善等人陪許志豪徒步掃街，到虎尾鎮則以車隊掃街拉抬林嘉弘。

柯文哲雲林Long stay超過一周，天天與黨提名麥寮鄉長候選人林宜豊出席活動，創造曝光度，昨晚在麥寮橋頭泰安宮辦選前「青年之夜」，吸引數百名青年齊聚交流。 民眾黨主席柯文哲（中）積極為黨提名的麥寮鄉長候選人林宜豊（左）助選。記者陳苡葳／攝影