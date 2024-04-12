新浪潮電影推手小野將任文化部長 文化界再盼重視出版業

文化部長將由作家小野出任。(國家影視聽中心提供)

民進黨 前主席卓榮泰將出任行政院長、文化部前部長鄭麗君出任副院長。卓榮泰今天上午公布第二波內閣人事，文化部長確定由作家小野（李遠）接任。文化界也表示，台灣的出版業形同「鼻子在水平面上」，險些還喘得到氣，但文策院對於出版的重視程度仍不足，希望加強提攜出版業。

今天公布的五名新閣員名單分別為文化部長小野；教育部長由中山大學校長鄭英耀出任；交通部長由行政院秘書長李孟諺出任；內政部長由前立委劉世芳出任；法務部長由台北地檢署檢察長鄭銘謙出任。

小野身兼作家、編劇，當年與導演侯孝賢 等人均是台灣電影新浪潮重要推手，之後亦曾擔任中華電視公司總經理，2018年9月，則於柯文哲競選台北市長期間擔任總幹事，但其當年不滿遭同為台北市長候選人丁守中批評是民進黨文化門神，回應時情緒激動、多次淚灑現場，「性情中人」的個性讓外界印象深刻。

面對文化部再度改朝換代，時報出版社董事長趙政岷建議，近年的文策院已是項突破，但還是有待努力之處。如近年馬來西亞積極用基金扶植出版產業，南韓 則設立文化振興院、翻譯院等，由國家全面性支持，南韓不只歌曲、電影行銷世界，連出版都非常強勢。

趙政岷形容，台灣的出版業形同「鼻子在水平面上」，險些還喘得到氣，但文策院對於出版的重視程度仍不足，又出版業一直是文化藝術產業中基礎最穩者，希望新任部長能立基於出版基礎上繼續協助成長，否則近年出版業依舊嚴重衰退，新書發書量多不到1000本，也導致書店一間間關閉，「坦白說已不知道怎麼辦」。勿讓業者再自生自滅。

趙政岷也說，小野有突破、創新的一面，不只是文化人也有政治經驗，可說政通人和。但希望新任部長不要只看到國外經驗，國外經驗不見得適用於台灣，希望從根本、本土經驗思考如何面對未來。

紙風車基金會執行長任建誠第一時間則表示，「啊真的嗎？我有點驚訝耶！」對小野出任文化部長感到又驚又喜。他表示，小野對紙風車劇團而言一直是位經驗充足的前輩，和紙風車亦有多次的兒童劇本創作。

任建誠表示，小野很注重年輕人的想法，年輕人若經驗不足，小野也會基於資深經驗，從年輕一輩未察覺到的文化脈絡等給予建議。小野的從業經驗、視野開闊，希望未來針對文化平權的目標，可以與藝文圈攜手努力。