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藍委：派系嗆後林佳龍上位 新閣官場現形

台灣新聞組／台北12日電
林佳龍接新內閣外交部長。(本報資料照片)
林佳龍接新內閣外交部長。(本報資料照片)

賴政府第二波新內閣名單今天出爐，總統府秘書長林佳龍點頭出任外交部長，海基會秘書長邱垂正將轉任陸委會。國民黨立委羅智強批評，林佳龍根本就是賴清德新內閣的「官場現形記」，只問政治酬庸、派系平衡，不問專業，民眾黨立委張啓楷則分析，林佳龍黨政資歷完整，但林佳龍上任是否有助於突破台灣外交困境，或「龍困淺灘」不得志，仍有待觀察。

羅智強表示，民進黨正國會中常委陳茂松公開怒嗆賴清德後，林佳龍瞬間能當外交部長，根本就是賴清德新內閣的官場現形記，完全就是考量派系平衡而非專業。邱垂正接陸委會，則顯示民進黨兩岸路線與人才的捉襟見肘，換來換去，都是同一批人，兩岸關係還是處理得一團糟，要改善兩岸關係，要有新思維，就不應用舊官員。

國民黨立委賴士葆認為，民進黨政府獨派色彩濃厚，他不希望林佳龍成為現任外交部長吳釗燮第二。吳釗燮大獨派、戰狼式外交作法並未讓台灣獲得實質利益，蔡英文總統任內斷交9國，在吳釗燮當外交部長任內斷交7國，台灣民眾萊豬、核食都吃了，也無加入國際組織，連加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）都無下文。

民眾黨立委張啓楷分析，林佳龍是耶魯大學政治學博士，黨政資歷完整，現任總統府秘書長、外交部無任所大使；林走馬上任後，是否能有助於突破我外交困境，或「龍」困淺灘不得志，仍有待觀察。而邱垂正曾擔任陸委會副主委兼發言人長達7年之久，轉任海基會秘書長後熟悉兩岸事務，被視為民進黨內少數的「知中派」，作風溫和沉穩，邱的出線或許意味著新政府未來兩岸政策，存在「微調」的可能性，台海情勢可望出現轉機。

民進黨 賴清德 國民黨

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