盧秀燕訪星 綠民代喊全程公開 藍斥雙標

盧秀燕認為新加坡行程是否全公開，須循外交機制。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕4月3日訪新加坡 ，民進黨 市議員施志昌昨天質疑是「總統前哨戰」？要求公開全程，並批評盧團隊看星國公共租屋，是掩飾市府賣地。盧秀燕表示，行程是否公開需遵守外交機制，但前瞻預算 高雄市比台中市多1000億元(台幣，下同），如果有這1000億，台中還需要賣地嗎？

施志昌昨天質詢，要求盧秀燕應公開新加坡行程，市府花公帑是鋪排「總統前哨戰」，還是取經或旅遊，應說清楚。議員陳俞融、林德宇批評，盧秀燕非國家元首，市政考察本就沒有機密，盧市長刻意說該見的都有見，卻又不說明見了哪些重要人士？營造神祕是為抬高政治身價，出訪對市政有沒有加分才重要。

施志昌說，盧秀燕看新加坡公共租屋，大談市府社會住宅，是掩飾市府標售重畫區抵費地。議員黃守達說，盧秀燕可能受到高雄演唱會經濟刺激，到新加坡訪體育場館，他認為「市長大外行」，不應分大小場館，提高效益，他建議應有專業諮詢委員，否則未來令人擔憂。

民進黨立委蔡其昌昨受訪也指出，市長用政府預算市政訪問，見了誰，有什麼心得，議員、市民都有興趣，應公開透明，不需閃躲，不公開「違反常理」。

國民黨議員劉士州則認為，民進黨不應該「雙標」，中央官員出訪可不公開行程，盧秀燕就非要公開不可。

盧秀燕表示，出訪行程需按照國際禮儀與外交機制，有的可公開有的不可公開，她均尊重新加坡。市府標售重畫區是為了建設，台中人口比高雄多11萬人，前瞻預算高雄卻比台中多1000億元。

盧秀燕說，台中市要做巨蛋、要蓋捷運、還有很多道路開發，市政路二期工程就要70億，漢翔路、福林路要200億元，如中央能像給高雄這麼「阿沙力」，再給台中1000億，台中不需要賣地。

盧秀燕指出，新加坡也有雙蛋，也是可容納5萬、3萬人的大小場館，視演出規模、成本與票房考慮，彼此可調度彩排，相關經驗值得台中巨蛋參考。