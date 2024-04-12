我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

3人受困無人荒島 棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

盧秀燕訪星 綠民代喊全程公開 藍斥雙標

記者陳秋雲、劉柏均／台中12日電
盧秀燕認為新加坡行程是否全公開，須循外交機制。記者陳秋雲／攝影
盧秀燕認為新加坡行程是否全公開，須循外交機制。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕4月3日訪新加坡民進黨市議員施志昌昨天質疑是「總統前哨戰」？要求公開全程，並批評盧團隊看星國公共租屋，是掩飾市府賣地。盧秀燕表示，行程是否公開需遵守外交機制，但前瞻預算高雄市比台中市多1000億元(台幣，下同），如果有這1000億，台中還需要賣地嗎？

施志昌昨天質詢，要求盧秀燕應公開新加坡行程，市府花公帑是鋪排「總統前哨戰」，還是取經或旅遊，應說清楚。議員陳俞融、林德宇批評，盧秀燕非國家元首，市政考察本就沒有機密，盧市長刻意說該見的都有見，卻又不說明見了哪些重要人士？營造神祕是為抬高政治身價，出訪對市政有沒有加分才重要。

施志昌說，盧秀燕看新加坡公共租屋，大談市府社會住宅，是掩飾市府標售重畫區抵費地。議員黃守達說，盧秀燕可能受到高雄演唱會經濟刺激，到新加坡訪體育場館，他認為「市長大外行」，不應分大小場館，提高效益，他建議應有專業諮詢委員，否則未來令人擔憂。

民進黨立委蔡其昌昨受訪也指出，市長用政府預算市政訪問，見了誰，有什麼心得，議員、市民都有興趣，應公開透明，不需閃躲，不公開「違反常理」。

國民黨議員劉士州則認為，民進黨不應該「雙標」，中央官員出訪可不公開行程，盧秀燕就非要公開不可。

盧秀燕表示，出訪行程需按照國際禮儀與外交機制，有的可公開有的不可公開，她均尊重新加坡。市府標售重畫區是為了建設，台中人口比高雄多11萬人，前瞻預算高雄卻比台中多1000億元。

盧秀燕說，台中市要做巨蛋、要蓋捷運、還有很多道路開發，市政路二期工程就要70億，漢翔路、福林路要200億元，如中央能像給高雄這麼「阿沙力」，再給台中1000億，台中不需要賣地。

盧秀燕指出，新加坡也有雙蛋，也是可容納5萬、3萬人的大小場館，視演出規模、成本與票房考慮，彼此可調度彩排，相關經驗值得台中巨蛋參考。

中市府表示，此次出訪，對新加坡政府的廉潔效能、城市綠化、淨零永續、智慧城市、展演觀光、購物促銷等各面向進行廣泛交流，成果豐富。

議員施志昌指市長盧秀燕出訪新加坡，是總統前哨戰。記者陳秋雲／攝影
議員施志昌指市長盧秀燕出訪新加坡，是總統前哨戰。記者陳秋雲／攝影

新加坡 預算 民進黨

上一則

軍公教年改停砍案表決 韓國瑜投關鍵票讓國民黨勝

下一則

愛貓人要求暫停拆除救貓 天王星主委崩潰大哭吐血

延伸閱讀

訪新加坡返台 盧秀燕：成果超過預期

訪新加坡返台 盧秀燕：成果超過預期
盧秀燕訪星成果 將循蔣萬安模式 尊重對方安排

盧秀燕訪星成果 將循蔣萬安模式 尊重對方安排
盧秀燕新加坡取經 打造台中永續城

盧秀燕新加坡取經 打造台中永續城
衝刺2028?盧秀燕今訪星 「該見該談的都會進行」

衝刺2028?盧秀燕今訪星 「該見該談的都會進行」

熱門新聞

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，4日上午仍是餘震不斷，受困在天祥太魯閣的數百名遊客陸續脫困，還有外國遊客被貨車整車載出，滿身泥濘十分狼狽。（記者劉學聖／攝影）

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

2024-04-03 23:18
中共總書記習近平（右）和台前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

2024-04-10 05:02
台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
0403花蓮大地震，特搜人員挺進花蓮小錐麓步道災區，將連男遺體搬運送上救護車。圖／屏東縣消防局提供

遇地震丈夫遭巨石活埋獨缺左手臂 妻女拜託搜救隊順利找回

2024-04-08 12:36
前總統馬英九在北京大學的座談會上，盛讚北大把他名字寫對了。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

2024-04-09 07:38

超人氣

更多 >
亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平