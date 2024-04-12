我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉全自動駕駛體驗 尚難完全放手

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

黑白集╱萬用奇才「顧大狀」 要如何改革軍隊？

黑白集
國安會秘書長顧立雄傳將在520之後接任國防部長。（路透）
國安會秘書長顧立雄傳將在520之後接任國防部長。（路透）

從蔡政府到賴政府，都把顧立雄視為曠世奇才。八年內，他歷任不分區立委，掌管過黨產會、金管會、國安會，如今又要接國防部，萬用跨度空前。外界好奇：為何重要職務總想到顧大狀，他也每次都欣然接受？

綠媒稱，此一安排，是要在軍隊國家化後，完成「以台灣為中心的共同認同」。這顯然承認國軍已「國家化」，但還不夠，必須確保「綠化」，成為民進黨側翼才行。這也暴露，持此觀點者對政治的唯一想像，就是無止境地攫取權力，複製黨國一家，至於國家安全與建軍目的則非其重點。

顧立雄該做的，絕非推動「軍中文革」，在不同世代軍人間挑動意識形態矛盾；而是善用法律專長，在軍備範疇著力改革。國軍每年裝備投資超過千億台幣，蔡政府更假國防自主之名，擴大向國內業者釋商。但軍方引進的裝備，品質長期遭基層抱怨，廠商低價搶標後無力履約情事屢見不鮮。其關鍵，正如轉任立委的前副部長陳永康所云，國軍「需要更多律師與會計師」。軍中主事者對相關領域不夠懂，人才的質和量都不足，訂不出健全規則，代價就是花大錢當凱子。

不同於國安會的幕後遙控，部長必須與國會與輿論直球對決。顧立雄若想證明自己「樣樣都能幹」，而非仗恃高層關係「樣樣都想幹」，請由此切入改革。(取材自聯合報)

投資 國防部 民進黨

上一則

疑房屋點交爭執 房客縱火燒死自己、房東女兒和女律師

下一則

新聞幕後╱「天下第一湯」宴馬 暖了冰封兩岸？

延伸閱讀

拜會前副國安顧問 夏立言：國民黨堅定支持國防改革

拜會前副國安顧問 夏立言：國民黨堅定支持國防改革
國民黨諷報恩內閣 民眾黨籲新行政團隊別活在雲端

國民黨諷報恩內閣 民眾黨籲新行政團隊別活在雲端
新聞評論╱小圈圈用人 賴清德組閣起手式保守拘泥

新聞評論╱小圈圈用人 賴清德組閣起手式保守拘泥
賴清德貫徹意志 新閣卓鄭配 顧立雄料掌國防部

賴清德貫徹意志 新閣卓鄭配 顧立雄料掌國防部

熱門新聞

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，4日上午仍是餘震不斷，受困在天祥太魯閣的數百名遊客陸續脫困，還有外國遊客被貨車整車載出，滿身泥濘十分狼狽。（記者劉學聖／攝影）

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

2024-04-03 23:18
中共總書記習近平（右）和台前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

2024-04-10 05:02
台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
0403花蓮大地震，特搜人員挺進花蓮小錐麓步道災區，將連男遺體搬運送上救護車。圖／屏東縣消防局提供

遇地震丈夫遭巨石活埋獨缺左手臂 妻女拜託搜救隊順利找回

2024-04-08 12:36
前總統馬英九在北京大學的座談會上，盛讚北大把他名字寫對了。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

2024-04-09 07:38

超人氣

更多 >
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑