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韓國瑜接任民主基金會董事長 指派新執行長6月上任

記者唐筱恬、陳熙文／台北11日電
立法院長韓國瑜（圖）10日未出席台灣民主基金會董事會，而是接見來訪的美國智庫「2049計畫研究所」訪問團主席薛瑞福一行人。（記者潘俊宏／攝影）
立法院長韓國瑜（圖）10日未出席台灣民主基金會董事會，而是接見來訪的美國智庫「2049計畫研究所」訪問團主席薛瑞福一行人。（記者潘俊宏／攝影）

台灣民主基金會昨天下午召開董事會，會中董事共同推舉立法院長韓國瑜擔任新任董事長，而原任基金會執行長黃玉霖已在數天前提出辭呈，昨天下班後生效，由現任副執行長廖達琪暫代執行長；韓國瑜指派的新任執行長、政大教授盧業中擬於6月17日上任。

盧業中昨表示，「一切尊重基金會程序」，未來將致力讓國際上理解台灣是多元民主社會，並推動基金會持續創新，與國際民主社群接軌。

民主基金會上周才發出新聞稿通知4月10日開會，韓國瑜因早有安排外賓接見行程，無法出席基金會開會。身兼民主基金會代理董事長的外交部長吳釗燮昨受訪時表示，曾在4月2日拜會韓國瑜時，當面通知召開董事會一事，並獲得韓國瑜諒解，而韓也向他表示自己有其它行程，無法處理會務，因此由代理董事長繼續主持會議。

民主基金會昨天下午2時30分開會，政府代表林佳龍、政黨代表林飛帆等人未到場。據了解，外交部長吳釗燮在會議中特別強調，基金會近期經歷風風雨雨，但基金會本身是跨黨派屬性，希望大家一起合作，替台灣拓展外交關係，隨後鼓掌通過新任董事長韓國瑜上任。

基金會在董事會結束後發出新聞稿指出，基金會出席董事共同推舉韓國瑜擔任基金會董事長，並通過本會第八屆董事名單、監察人名單及2023年度決算案。而基金會在順利完成董事長推舉及通過董事、監察人換屆名單之後，執行長黃玉霖的行政職務也告一段落。

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