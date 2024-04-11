我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

華府傳槍響釀1死5傷 2名槍手在逃中

黑白集／韓國瑜拿捏分際 中立有何問題？

黑白集
立法院長韓國瑜（右）主持立法院議事，遭國民黨籍立委怨嘆「太中立」。（本報資料照片）
立法院長韓國瑜（右）主持立法院議事，遭國民黨籍立委怨嘆「太中立」。（本報資料照片）

最近傳出，有藍委因不滿韓國瑜「太中立」而感到心寒，指他主持議事並未特別「照顧」國民黨立委，且連立院黨團的LINE群組都未加入。正當韓國瑜的聲望節節上升，他遭黨籍立委怨嘆「太中立」，證明他實至名歸。

事實上，在藍委群組裡開砲的，就是立委陳玉珍一人。她的抱怨，也未得到一呼百應的回響，顯然多數藍委也不認為韓國瑜「中立」有什麼問題。國民黨目前是國會第一大黨，但議事及質詢攻防，仍要講究論理能力。否則，難道光靠議長「胳臂向內彎」，就能把黑的變成白的？

韓國瑜雖是國民黨籍立委，但他在立法院的角色，就是「中華民國立法院長」。亦即，他的身分已超乎「黨」的層級，須從「國家」的大局著眼行事。藍軍立委若硬要把韓國瑜拉回黨的位置，根本是在矮化及限縮他的角色，並不恰當。「黨」和「國」的分際，有那麼難懂嗎？

在民進黨一黨獨大橫行的年代，藍營吃夠了綠營「不中立」的苦頭。現在，若覺得韓國瑜有義務偏袒藍委，豈非把政黨政治當成幫派角力了？藍軍立委要放下第一大黨的驕氣，務實問政；敏銳反映民意，比仰賴韓國瑜「照顧」重要得多。

至於韓國瑜要不要加入黨團LINE群組，其實是個枝節問題。也許彼此定期座談交流，會比每天在群組聽彼此的牢騷有用。

韓國瑜 國民黨 LINE

上一則

國民黨諷報恩內閣 民眾黨籲新行政團隊別活在雲端

下一則

韓國瑜接任民主基金會董事長 指派新執行長6月上任

延伸閱讀

媒體報導韓國瑜被藍委批不配合黨？ 王鴻薇：過度解讀

媒體報導韓國瑜被藍委批不配合黨？ 王鴻薇：過度解讀
大甲媽遶境起駕韓國瑜扶轎 鎮瀾宮水洩不通

大甲媽遶境起駕韓國瑜扶轎 鎮瀾宮水洩不通
蔡可搬憲法解圍 綠卻批韓國瑜臉書提「台灣地區」災情

蔡可搬憲法解圍 綠卻批韓國瑜臉書提「台灣地區」災情
大甲媽今起駕 韓國瑜扶轎 柯文哲參拜

大甲媽今起駕 韓國瑜扶轎 柯文哲參拜

熱門新聞

台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
(噓！星聞)

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

2024-04-03 12:40
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，4日上午仍是餘震不斷，受困在天祥太魯閣的數百名遊客陸續脫困，還有外國遊客被貨車整車載出，滿身泥濘十分狼狽。（記者劉學聖／攝影）

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

2024-04-03 23:18
中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
0403花蓮大地震影響，蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台9線147K路段巨石擋路，場面怵目驚心。（聯合報記者／杜建重 攝影）

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

2024-04-03 11:55
花蓮地震第10名死者連男今天下午被送抵花蓮市立殯儀館，妻女（黃衣者）稍後也抵達。（記者陳敬丰／攝影）

花蓮地震第10名罹難者 旅外台人返鄉旅遊卻遭憾事

2024-04-04 09:31

超人氣

更多 >
遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊

遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊
馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變
41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議
馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了
公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵

公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵