有故事、沒證據 政治辦案難定罪

前台聯立委羅志明被控違反國安法二審又無罪。司法案件要定罪，靠的是證據，檢察官因「政治正確」起風辦案，通不過檢驗，「向心案」、「新黨案」都是如此。

中國創新投資 公司主席向心、龔青夫婦涉案遭限制出境4年，從涉嫌違反國安法開啟偵查序幕，再轉依洗錢罪起訴；向心獲國安法一案不起訴、洗錢一案無罪「雙確定」後解禁，返港向台灣司法機關提3起訴訟，形同對台灣檢方「政治辦案」的反撲。

新黨發言人王炳忠、台北市議員侯漢廷也捲入違反國安法案，被檢調控訴與陸方發展組織危害國家安全；不過，檢調對王炳忠等與陸生周泓旭、大陸「不詳人士」的連結性舉證不夠充分，王炳忠等人獲判無罪確定。

近期中華婦女聯合會理事長何建華與媒體人包克明共犯國安法案，檢方起訴時，痛批何女與包「濫用民主」、「甘為統戰犬馬」，求刑話鋒犀利，但法官再次認定檢方缺乏犯罪證據，何女及包一審獲判無罪。

其中，何建華先前已分別被控違反公職人員選罷法、總統副總統選罷法，一、二審共獲判4個無罪；如今的國安法案一審無罪，何女已獲「第5個無罪」判決，檢方還要上訴，將決勝點逼到二審。

國安法案的偵察發動，是為維繫國家安全法益，何等重要；不過，違法要件中「意圖危害國家安全或社會安定」的定義，有解釋空間，執法者要以更強而有力證據支撐起訴的正當性，否則，沒有犯罪證據、只有犯罪故事，法官很難定罪。

兩岸關係在民進黨 執政8年達到冰點，司法評估敵對勢力侵蝕國安，固然可「料敵從寬」，但刑事訴訟 講求的是實證，檢察官本應憑證據起訴；若只憑上意起訴，或可一時煽風點火、製造亡國感，終究難逃法官心中那把尺的丈量。