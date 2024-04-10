賴清德貫徹意志 新閣卓鄭配 顧立雄料掌國防部

賴清德府院黨及國安人事 製表／蔡晉宇

準總統賴清德 五二○上任，首波人事布局今公布，考量國會生態朝小野大，新內閣必須穩健踏實，且貫徹「賴清德意志」，內定閣揆由民進黨 前主席卓榮泰出任、青平台基金會董事長鄭麗君任副閣揆，政院秘書長由國發會主委龔明鑫轉任；正副閣揆「卓鄭配」今宣布後，其他內閣人事將陸續出爐。

賴清德的新內閣名單，卓榮泰、鄭麗君內定出任正副閣揆，屏東縣前縣長潘孟安出任總統府秘書長；三人是賴清德總統大選時的「鐵三角」，深受賴清德信任，未來分掌三長。黨內人士分析，這樣的布局彰顯賴政府初期穩健、務實風格。另外，政院發言人由賴清德競總發言人陳世凱接任。

備受關注的國安團隊人事，「蔡規賴隨」態勢鮮明，據了解，國安會秘書長顧立雄可望接掌國防部 ，成為第七位文人國防部長，外交部長吳釗燮回鍋國安會秘書長，國安局長蔡明彥可望續任。至於新任外長，昨傳出國安會副秘書長徐斯儉呼聲高，但據了解，徐也可能留任原職。有涉外人士研判外長可能由駐法國代表吳志中和徐斯儉擇一出線。

為了黨政運作順暢，賴清德同步啟動府院黨人事布局，賴競選總幹事潘孟安接掌總統府秘書長；內政部長林右昌可望轉任民進黨秘書長，操盤即將登場的2026縣市長選舉。

據了解，素有「天下第一部」之稱的內政部，內定由監察院長陳菊子弟兵、前立委劉世芳出任，劉出身新潮流與賴清德互動密切，這次大選也曾提供賴選戰與政策建議，劉去年選擇不連任立委，黨內多看好劉有機會入閣。此外，交通部長一職，民進黨內也傳出將由現任行政院秘書長李孟諺轉任，李孟諺過去曾擔任台南市政府秘書長，當時就被視為「台南幫」賴嫡系人馬。

卓榮泰在賴清德拚大選期間擔任總督導，也曾在賴清德行政院長任內擔任秘書長，擅長溝通協調，深獲賴清德信任。卓過去為謝系人馬，但後來謝系式微，卓派系色彩不強烈，與黨內各派系交好，普遍能接受人選，過去在「長扁之爭」、「長昌配」、「英賴之爭」都扮演潤滑劑角色，近年逐漸向賴清德陣營靠攏。

鄭麗君在大選期間則擔任賴清德國政顧問團召集人，民進黨人士表示，卓榮泰與鄭麗君有共同特質，兩人都屬政治語言不多的政治人物，但近年來和賴清德走得近，為賴所重用，「卓鄭配」掌理行政院，可望貫徹賴清德選舉時提出的國政藍圖。

黨內派系人士指出，相較於卓、鄭派系色彩不重，潘孟安出身新潮流，與賴清德交情深厚，過去兩人在立法院並肩作戰，2019年「蔡賴初選」，賴清德遭遇逆風，潘孟安是少數力挺賴的黨內人士，但行事作風較有爭議性，安排在總統府擔任賴清德的幕僚長，不用經常到立院備詢，相當合適。