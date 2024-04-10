觀察站╱賴清德國安團隊 只留意識形態最重的人

賴清德（左二）強調「蔡規賴隨」，但擷取部分國安成員所呈現的「賴規」，與蔡英文總統（右三）的路線恐怕有差異。（本報資料照片）

總統大選前，外界猜測如果賴清德 當選，以其過去被刻意排除於國安體系外，未來得找誰組成國安團隊？選後兩岸關係緊繃，賴強調「蔡規賴隨」，吳釗燮與顧立雄分掌國安、國防，似乎符合此一原則，但蔡用人原本就是相互平衡的妥協，擷取部分成員所呈現的「賴規」，與當初的「蔡規」恐怕有明顯差異。

綜觀蔡政府國安策略，對外關係選擇向美國一面倒，兩岸則毫不介意，甚至彼此愈緊張，對內宣愈有利；在此情況下，吳釗燮領導的外交部，除在國際上大放厥詞，甚至越俎代庖搶著替國防部 或陸委會發言。至於邦交國被挖走、國際組織無法加入都已不是重點，反而更可藉此煽動敵意紅利，發揮更多催票效果。

在國家硬實力的軍事領域，蔡政府先訴諸世代矛盾，藉年改區分現役軍人與退伍軍人，前者是阻擋中共入侵的直接工具，必須拉攏；後者政治立場與己相去太遠，便可割可棄。然而國軍建立近百年，終究形成相當強度內部文化，現役軍人雖不如前輩「厭綠」，但比起社會平均，還是更強調與認同中華民國 。各部會中堅持憲政體制，不稱對岸為「中國」，也僅有國防部與退輔會。

問題是，蔡政府在民進黨意識形態之下，對軍方既籠絡又保持一定諒解，兩者可說互為表裡，既要「綠」也維持「專」。新的國安團隊雖也出身蔡政府，卻清一色只留綠色政治人物，甚至是意識形態最重的幾人。蔡政府苦心維持的平衡，能不能繼續維持？

值此蔡政府末期之際，對岸有形無形壓力之大，已到國防部長邱國正屢次公開警告危險，自言「睡不好」的程度。當此時局，五二○將上任的「賴政府」，不管是國安或黨政範疇，顯然都非進一步妥協；這麼做，自然顯示相當程度的信心，但「賴神」到底有多大「底氣」，能力是否當真撐得起信心？恐怕有待時間證明。社會大眾看在眼裡，只能期待老天保佑？