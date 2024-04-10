我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

學者：賴清德人事開創性有限 顧立雄是險棋

台灣新聞組／台北10日電

總統當選人賴清德的外交國安人事布局曝光，學者認為賴以「求穩」開局，期在兩岸和美中關係間不再節外生枝，但也有學者指出，顧立雄出任國防部長更是險棋。

政壇傳出賴政府國安團隊布局，學者認為開創性有限，主要是兩岸、美中台關係存在很高的不確定因素，賴清德顯然希望求穩，也以此贏得華府的信任。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中說，吳釗燮和顧立雄都是蔡總統任內已經受重用好一段時間的人，賴清德任用蔡政府任內重臣接下國安團隊第一棒，可能是希望維持過渡銜接時期的穩定。不過，啟用「文人國防部長」顧立雄可說是大膽決定，一來文人部長挑戰大，二來顧立雄也並非零爭議人物，結果可能不是大好就是大壞。

政大國際關係研究員嚴震生也認為，過去雖有文人國防部長例子，但其中有部分仍具有軍人相關背景，顧立雄坐不坐得穩得看他能否發揮長才。

有學者認為，顧立雄、吳釗燮都具有對中強硬的鮮明色彩，北京可能會與華府有不同的解讀；北京方面未必會立刻對這波人事做出反應，而是抱持觀望態度。

國民黨立委陳玉珍也提醒，國軍不分藍綠，勿把政黨顏色帶入國軍。

陳玉珍說，她曾針對小三通復航質詢顧立雄，顧持開放想法，故她表示認同。她認為，顧立雄任金管會主委時，身處封閉體系卻對金管事務有創新表現，進入重視階級的國防封閉體，可用較新想法改進。國民黨不分區立委陳永康表示，期待未來國安團隊「多交流、多溝通、多互動、多支持」。

賴清德 國防部 國民黨

上一則

藍委譏賴清德「配合內閣」 兩岸關係悲觀

下一則

觀察站╱賴清德國安團隊 只留意識形態最重的人

延伸閱讀

賴內閣首波公布 卓榮泰、鄭麗君接正副閣揆 陳世凱接發言人

賴內閣首波公布 卓榮泰、鄭麗君接正副閣揆 陳世凱接發言人
傳顧立雄將任國防部長 陳玉珍：別把政黨顏色帶入國軍

傳顧立雄將任國防部長 陳玉珍：別把政黨顏色帶入國軍
賴清德內閣傳卓榮泰鄭麗君掌政院 擬12日公布首波名單

賴清德內閣傳卓榮泰鄭麗君掌政院 擬12日公布首波名單
媒體報導韓國瑜被藍委批不配合黨？ 王鴻薇：過度解讀

媒體報導韓國瑜被藍委批不配合黨？ 王鴻薇：過度解讀

熱門新聞

0403花蓮大地震影響，蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台9線147K路段巨石擋路，場面怵目驚心。（聯合報記者／杜建重 攝影）

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

2024-04-03 11:55
台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
（記者高彬原／攝影）

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

2024-04-02 20:15
花蓮近海規模7.2強震，宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」。（讀者提供）

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

2024-04-03 02:40
(噓！星聞)

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

2024-04-03 12:40
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，4日上午仍是餘震不斷，受困在天祥太魯閣的數百名遊客陸續脫困，還有外國遊客被貨車整車載出，滿身泥濘十分狼狽。（記者劉學聖／攝影）

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

2024-04-03 23:18

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡