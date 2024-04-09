苗栗市長補選 戰貓、禿子輔選較勁

民進黨大咖蕭美琴（左）以飯團為例喊話團結，力挺苗栗市長補選候選人徐筱菁。(記者范榮達／攝影)

苗栗市長補選周六投票，藍綠中央級大咖紛紛出馬輔選。準副總統蕭美琴昨天南下力挺民進黨 候選人徐筱菁，立法院長韓國瑜 後天也會助選國民黨 候選人余文忠；「戰貓」蕭美琴和「禿子」韓國瑜隔空較勁，牽動2026年苗栗縣長選情。

國民黨立委邱鎮軍從苗栗市長成功轉戰國會，苗栗市長補選是2024大選延長賽，目前三位候選人包括1號無黨籍林志豪、2號民進黨徐筱菁、3號國民黨余文忠，倒數一周最後衝刺。

民進黨性平部昨辦「我們一起在路上」工作坊，蕭美琴輔選徐筱菁時以飯團為例喊話團結，強調女性常被低估，女性就是要比別人更有韌性、更努力。

國民黨候選人余文忠則主打「縣長牌」，不僅獲得苗栗縣長鍾東錦力挺，苗栗市全市28名里長後天將於玉清宮廣場舉辦「選前團結之夜」，韓國瑜將站台輔選，藍營鐵票區勢在必得。

無黨籍林志豪過去曾是民眾黨籍，但因不滿黨內議員提名風波，決定退黨加入時代力量，2022年參選苗栗縣第1選區縣議員失利。

一場地方補選驚動藍綠中央級大咖助選，地方人士指出，苗栗市長選舉雖長期是藍軍天下，余文忠也占有組織等資源優勢，但民進黨有中央執政優勢，這是鍾東錦當選後的首場地方選舉，余文忠如果順利接棒，鍾東錦2026連任之路將更穩固。

另外，雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選本周六投票，成為520前的關鍵戰役。虎尾鎮和麥寮鄉是雲林兩大票倉，尤其虎尾更是雲林張家的大本營，2024年大選民進黨就是輸在虎尾，蘇治芬立委連任意外落馬，僅留下立委劉建國獨撐大局，如何能在補選贏回虎尾，綠營陷入前所未有的苦戰。

藍營則乘勝追擊，林嘉弘策略性改以無黨身分參選虎尾鎮長，參戰以來不僅朱立倫、韓國瑜、新北市長侯友宜接連助攻，連民眾黨也成為友軍，柯文哲都拍宣傳片；藍白分進合擊，共同目標就為「守住虎尾」。擅長造勢的綠營卻異常低調，雲林補選輔選形成「藍白強、綠弱勢」，增添選戰弔詭氛圍。