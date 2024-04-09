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賴清德內閣傳卓榮泰鄭麗君掌政院 擬12日公布首波名單

台灣新聞組／台北9日電
傳民進黨前主席卓榮泰(圖)、青平台基金會董事長鄭麗君將分別出任正副閣揆。(圖／民進黨南投縣黨部提供)
傳民進黨前主席卓榮泰(圖)、青平台基金會董事長鄭麗君將分別出任正副閣揆。(圖／民進黨南投縣黨部提供)

總統當選人賴清德第一波內閣名單傳最快本周公布，有媒體指出，正副閣揆將由卓榮泰、鄭麗君出任；副總統當選人蕭美琴昨天到苗栗參加活動受訪表示，賴清德有些規畫，未來都會向大家說明，「我目前沒有任何評論」。

台北自由時報報導，賴清德將在12日對外公布內閣布局，民進黨前主席卓榮泰、青平台基金會董事長鄭麗君將分別出任正副閣揆，屏東縣前縣長潘孟安將出任總統府秘書長。

報導說，行政院、民進黨中央人事部分，現任國發會主委龔明鑫任政院秘書長，陳世凱在競選期間擔任競總發言人，將擔任政院發言人一職；現任內政部長林右昌則將任民進黨秘書長。

國安體系人事布局方面，蔡英文總統與賴清德雙方有共識以「穩定、傳承」為優先，擬由現任外交部長吳釗燮回任國安會秘書長，現任國安會秘書長顧立雄將出任國防部長，現任國安局長蔡明彥則將留任。

本報系聯合報報導，行政院長陳建仁昨被問到，有沒有部會首長會推薦留任？他表示，對於內閣人事，完全尊重賴清德最後的決定。

涉外人士指出，為了讓美方安心，賴清德的外交國安人事布局預料變動不大，藉以代表「蔡規賴隨」。但陸委會主委邱太三昨在立法院備詢時，藍營立委直球提問「五二○後還可以看到你？」邱太三沉吟幾秒後說「應該是不會啦」，並重複了兩次。邱太三並自認，有達到蔡英文總統定調的兩岸「維持現狀」目標。

另有知情人士指出，民進黨前主席卓榮泰出任閣揆的機率非常大；至於副閣揆，有媒體報導將由民進黨前秘書長羅文嘉接任。民進黨人士認為，卓、羅皆屬賴系人馬，「卓羅配」無疑將貫徹賴清德的意志，但這樣安排是否為黨內接受，恐怕要打一個問號。

蕭美琴上月出訪歐洲，傳出疑似遭大陸軍事外交官跟監騷擾，蕭美琴昨天說，出訪一切都非常順利，也謝謝出訪國家熱情的接待，「讓我們可以見到支持台灣、力挺台灣的好朋友」；過程中相關的事件，外交部也跟相關當事國做釐清，但是一切都能圓滿順利，大家非常支持、非常挺台灣，由衷感謝。

傳民進黨前主席卓榮泰、青平台基金會董事長鄭麗君(圖)將分別出任正副閣揆。(本報資...
傳民進黨前主席卓榮泰、青平台基金會董事長鄭麗君(圖)將分別出任正副閣揆。(本報資料照片)

賴清德 民進黨 蔡英文

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