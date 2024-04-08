國防部長之爭 傳出軍種相互制約

知情人士指出，新任行政院長有很大的機率是民進黨前主席卓榮泰。(本報資料照片)

蔡、賴政權交接將屆，在兩岸軍事對峙氣氛嚴峻下，賴政府安排由誰接任國防部 長，備受台美關切。近來傳海委會前主委李仲威呼聲最高，但軍中被視為李仲威「戰略溝通大將」的國防部人事次長室助次吳明勳少將卻在4月1日屆齡退役。國防部由誰出掌，傳出軍種相互制約，暗潮洶湧。

國防部長由誰出掌，不僅台灣國內關注，美方智庫及美國在台協會（AIT）政經分析人員，近期也四出打聽，詢問多位高階退將，關切回部出任軍事首長可能性。其間「黑馬」傳聞不斷，形象良好、備受藍綠肯定的國防部前副部長、現任國民黨 不分區立委陳永康，甚至也被傳為接觸對象之一。

據海軍人士指出，陳永康日前曾被目擊出席在蘇澳舉行的海軍沱江級安江、萬江艦交艦儀式，與民進黨 高層有所互動。陳永康是沱江級艦建案的重要推手，出席儀式本不足為奇，但在政權交接敏感時刻，看在軍方眼中仍有聯想。

但陳永康告訴本報記者，現已沒想要從事公家機關部門的職務；他否認民進黨曾就國防部長一職與之接觸。

傳出親民進黨、備受蔡英文信任的軍方大老曾呼籲，國防部長一職應避免再由陸軍主政，人事焦點因此鎖定海軍，但當前包括美方高度重視的城鎮戰、強化後備戰力等，均為陸軍主政範圍，軍種也動員鞏固，國安單位也傳由國安會秘書長顧立雄接國防部長的呼聲高。

吳明勳曾以少將現職跟隨李仲威前往海巡署、海委會出任辦公室主任，是對外、對內戰略溝通角色；李仲威若出任國防部長，吳明勳出任辦公室中將主任呼聲最高。但據了解，吳明勳已於4月1日屆齡退役。