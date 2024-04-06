遊客高喊「總統好」 馬英九參訪西安大雁塔親切互動

前總統馬英九（中）7日在西安參訪完後，發表談話，強調兩岸文化交流的重要性。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九 北京時間7日上午在中國西安最後的行程中，遇到來自一群台灣的遊客高喊「馬總統」、「總統好」，馬英九親切與其互動，除了「互報家門」，還與遊客握手，創下這趟行程罕見的插曲。

馬英九上午的行程是參觀陝西歷史博物館 、西安大雁塔（大慈恩寺），由國台辦副主任仇開明陪同，在陝西歷史博物館中，解說員講解鎮館之寶、唐代的「舞馬銜杯紋銀壺」，馬英九對於文物上顯示出馬會跳舞非常感興趣。

解說員提到當時有幾百匹馬跳舞的盛況，馬英九驚問「馬還會跳舞嗎」，「跳什麼舞呢」，解說員回答說，會有旋轉等動作，幾百多批馬跳舞時，有匹馬會跳到三層高板子上旋轉、跳躍，體現唐代奢華情況，馬英九說這是集體謝幕，直呼「我第一次聽說馬會跳舞」，解說員則回應，剛開始認為是不是人們想像，因為我們也知道唐代浪漫主義很多，但是我們出土這件文物之後就印證這件事情，文獻記載很多。

參觀後馬英九指出，前幾天到黃帝陵祭祀、參觀了兵馬俑跟西安國家版本館，再到陝西歷史博物館，看到這些典雅莊重、琳瑯滿目的收藏品，實際見證了中華文化五千年的禮樂文明，我們感到都很高興，對大九學堂年輕人將來的人生一定會產生非常深刻的影響。

馬英九再度提到中華文明是世界上唯一沒有中斷的古文明，並舉例指，「我在擔任總統的時候，我的行政院長是劉兆玄先生」，他有次到長沙去參觀漢墓女屍，那次出土非常轟動，劉兆玄讀著器皿上面的銘文，旁有一位外國的女士問說「Are you reading that？」驚異於劉兆玄竟能讀懂幾千年前的文字。

馬英九強調「如何努力保存這些典籍跟文物，這是我們兩岸人民的共同的任務。我認為這是兩岸可以共同享有的經驗，也證實了文化交流的重要性」。