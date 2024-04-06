蔡可搬憲法解圍 綠卻批韓國瑜臉書提「台灣地區」災情

立法院長韓國瑜臉書發文談清明節，提到台灣地區發生嚴重地震災情，請大家注意安全，祈願平安、天佑台灣。不料綠營對文中的「台灣地區」很有意見。(本報資料照片)

花蓮強震全台有感，中央及地方政府此刻忙著投入救災，社會各界踴躍捐輸，連日本超商都發起募捐，展現「山川異域，風月同天」的胸懷；但有綠營政治人物卻趁此際拿著放大鏡專找藍營的碴，甚至已經到了無視憲法、扭曲事實的地步，能不令人喟歎？

強震造成民眾家毀人亡，災區每一幕悲歡離合無不牽動敏感神經，但也處處流露人性的光輝。例如外籍看護瑪雅用身軀保護臥床阿嬤，台北產後護理中心護士用肉身保護初生嬰兒，都令人動容。民進黨 政策會執行長王義川卻連日大開地圖砲，先批國民黨主席朱立倫打臉出訪新加坡的台中市長盧秀燕，接著又貼斷軌照片影射新北捷運環狀線還未復原就復駛。

王義川批朱立倫打臉盧秀燕，起因是朱立倫在地震 發生後表示，藍營各地縣市首長都已經一級開設坐鎮指揮。王義川見台中市長盧秀燕此刻出訪新加坡，於是見縫插針，指朱立倫打臉盧秀燕，自以為是一石二鳥，既可修理盧秀燕，也挑起藍營內部矛盾。

但盧秀燕出訪是既定行程，3日一早6時半就抵抵達機場，地震是7點58分發生，台中並非災區，盧當下決定依照原定計畫出訪，並在飛機上進行溝通連繫、指揮調度，事後還宣布捐款賑災。這次地震台中的應變並無耽擱，市民也沒有感受市府有何應變缺失，王義川硬要拿「坐鎮指揮」作文章，只會給人居心叵測的觀感。

再談王義川貼斷軌照片影射新北捷運環狀線還未復原就復駛，新北市捷運局避免外界以訛傳訛，馬上澄清表示「該路段亦尚在復原階段，並未有列車行駛」；新北市長侯友宜更清楚說明，嚴重受損的中和站到板橋站全力搶救中，檢測安全無虞才恢復通車；中和站到大坪林站不斷測試整理，希望在上班日可恢復通車。王義川又被打臉。

最讓人不解的是，立法院長韓國瑜 臉書發文談清明節，文末提到台灣地區發生嚴重地震災情，祈願大家平安。「台灣地區」四個字卻踩到綠營敏感神經，民進黨發言人卓冠廷、立委吳思瑤及許智傑先後砲轟，要韓國瑜顧及國家主權與高度、不要傷及台灣人民感情及附和中共的一中外宣。

好笑的是，民進黨人如果對「台灣地區」四個字有意見，民進黨完全執政七年多，卻對憲法及兩岸關係人民條例不表意見，是修法怠隋，還是說一套、做一套？

賴清德競選總統時稱「中華民國（憲法）給台灣帶來災難」掀波，蔡英文親上火線，還不是搬出憲法和兩岸人民關係條例解圍？蔡英文連任就職演說，也強調遵循憲法與兩岸人民關係條例來處理兩岸事務，當時民進黨全黨無人質疑蔡未顧及國家主權與高度、有無傷及台灣人民感情，甚至附和北京當局的一中外宣，現在韓國瑜用了憲法及兩岸關係人民條例中的法律名詞，又有何過？