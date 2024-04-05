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社群打馬收斂 綠營：非攻防主戰場

記者蔡晉宇／台北5日電
中華民國前總統馬英九（左）4日晚間與中共陝西省委書記趙一德會見，馬英九特別指出趙一德年輕。（記者廖士鋒／攝影）
中華民國前總統馬英九（左）4日晚間與中共陝西省委書記趙一德會見，馬英九特別指出趙一德年輕。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九訪問大陸，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，比較馬英九兩次訪陸的網路輿情聲量數據。結果發現，馬英九本次訪陸，並未像去年一樣引發激烈政黨攻防，特別是親綠網路社群，有冷處理現象。綠營內部認為，選舉已過，此議題非藍綠攻防主戰場，且馬訪陸迄今尚無「失言」，難以在社群平台擴散。

TPOC指出，觀察去年與今年親綠臉書社群對馬英九二度訪陸的反應，去年總共創造7600則批評聲量，但今年聲量銳減，目前僅累積2600則聲量。

TPOC指出，究其原因，去年馬訪中前親綠粉專就開始狂轟馬英九，斥責馬向國際社會傳遞錯誤訊息，沒想到馬在中國大陸公開喊出「中華民國」，網路風向瞬間反轉，主流輿論轉變為「諷刺民進黨連講都不敢講」、「認為馬英九說得好」、「要求蔡英文去對岸自稱總統」，此變化讓綠營社群措手不及。有了去年「踢到鐵板」的教訓，今年綠營社群轉趨收斂，在馬英九做出實際的政治性發言前，攻防力道收斂很多。

民進黨熟悉社群人士表示，從國安高層到民進黨立委的發言，皆可看出綠營對馬英九此行的批判強度仍在，總體聲量低，是因為在親綠社群沒發酵。分析有兩大原因，首先是總統選舉已過，當下營造親中與抗中的形象對比，已非藍綠攻防主戰場；再者，馬英九這回訪陸，尚無重大失言，少了明確標的，難以在社群平台快速擴散。

馬英九 民進黨 中華民國

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