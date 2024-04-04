黑白集／兩岸看不到曙光 誰擋王國材陽光？

交通部長王國材。(記者許正宏／攝影)

交通部訂出今年國際觀光 客來台要達1200萬人次的目標，但兩岸關係遲遲難以回春，部長王國材近日宣布下修為1000萬人次。他說，原先訂1200萬人次是涵蓋了陸客，但現在「還看不到曙光」，只好降為1000萬人次。

事實上，王國材把目標減為1000萬人次，也僅供自娛。今年第一季來台旅客人數，加總連200萬人都不到，全年若能達到800、900萬就偷笑了，訂出1000萬的目標只是阿Q式「精神勝利法」。

再說，王國材的「曙光」，究竟被誰遮擋？不就是搞僵兩岸關係、又拒絕對話的蔡政府嗎？從釋迦、石斑等兩岸農漁產品糾紛起，蔡政府即一直用控訴的手法指責對岸惡意杯葛，把行政技術議題上綱為政治衝突。這種態度當然無助解決問題。

更可議的是，蔡政府好不容易開放台灣旅遊業者組團赴陸，但尚未正式上路，旋即又宣布6月起停止出團。這種反反覆覆的態度，無異把業者和旅客當成人質，來要脅對岸。這和農漁糾紛中罔顧農漁民權益、只顧政府威風的操作，如出一轍。對岸是專制體制，台灣是民主政府，我們的作法不能更自由開放些嗎？

再看，馬英九 登陸訪問，目的在幫兩岸緊張降溫，這是他一番苦心。但民進黨 立刻批他，「淪統戰工具」、「幫腔大陸」。請問，民進黨一直罵，就會贏嗎？