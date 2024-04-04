新聞評論／滿腦備戰思維 卻忘了日常安全

花蓮3日清晨發生規模7.2的大地震 ，劇烈的搖晃，讓全台民眾陷入巨大的恐慌。對25年前的九二一地震沒有記憶的年輕世代，這回體會到了身處地震島的滋味。然而多數人卻沒收到國家級警報，這正常嗎？這起地震，造成花蓮多處鐵公路、橋梁斷裂變形無法通行，花蓮頓成孤島，市區也有數棟大樓倒塌，若干縣市已派員前往支援。

與九二一地震相比，兩次地震規模相當接近，且都屬於淺層地震。差別在，花蓮的四○三地震震央在東部外海，與南投九二一地震震央在西部陸地不同；由於東西部人口密度差異極大，兩次地震造成的人員及物質損傷程度也迥不相同，堪稱不幸中的大幸。但隨著頻繁的餘震，是否會讓一些原本結構不良的建築變得愈發脆弱危險，也是相關單位必須儘速檢視的工作。

每一次地震，都是對我們的建築及公共工程結構安全的臨檢，也是對水、電、通訊等公共服務設施的挑戰，包括對於救災救難、交通運輸緊急應變的考驗。這次地震，北中南幾都的捷運系統，上班尖峰時間行駛中的車輛均安全無虞，並按規定停駛檢查。但新北環狀線中和段則驚傳「軌道錯位」，主要是高架梁柱移位，需要一些時間才能修復。高鐵曾一度停駛檢查，隨即採「降級運轉」恢復通行，但對許多旅客的往返已造成不便。

災情最慘的集中在花蓮，包括多棟大樓倒塌傾斜。在蘇花公路大清水隧道，一出隧道，眼前的道路完全坍崩消失，只剩深不見底的崖谷。若要修復，將是耗時費日的大工程。此外，北迴鐵路遭巨石擊中，鐵軌扭曲無法通行，亟待搶修。包括中橫公路落石如雨，許多人車受困，多人傷亡。在鐵公路三線俱斷的情況下，花蓮人返家之路便告中斷。如何協助東部鐵公路搶通，除了需要中央政府的指揮協助，有餘裕的縣市也應該及時調派救災人力物力，盡速幫助花蓮救災及重建。

這場規模7.2的地震，劇烈的地動天搖來得措不及防，任何人經歷過後都將終身難忘。不過25年之隔，台灣歷經兩次規模7以上的大震，人們怎能不為台灣地質的脆弱多災感到憂心。不少人也問：發生這麼嚴重的地震，人心惶惶，為何不見政府發布國家級警報？氣象署的解釋是，雙北、桃園等地因未達實際震度4級，而未發布警報。事實上，雙北震度都在5級以上，人們實際感受也極強烈，為何氣象署會發生如此嚴重的誤判？這是地震中心第一時間的資訊不準確，還是警報發布單位疏忽？尤其，1月間中共不過是發射衛星，國防部 卻發布「飛彈飛越南 部上空」的國家級警報。這次民眾亟需了解情況，政府反而略而不提，未免太離譜。

近幾年，蔡政府忙於發展國防工業，忙於徵兵和部署備戰，聲稱「備戰才能避戰」。如果拿這樣的「備戰意識」，來檢視政府對國家人民的日常安全防備是否周全，恐怕就是一個難堪的對比。例如，今年以來「食安」問題是處處破洞，臭蛋、瘦肉精、紅麴、粿條等事件一樁接一樁，但衛福部均查不到源頭。「工安」方面，每個月均傳出工地施工不慎導致鄰房傾斜倒塌事件，或是工廠施工缺乏防護導致工人意外死亡，停留在開發中國家的草率作風。包括兒虐死亡事件，每年平均超過20件，「社會安全網」的破洞有人在乎嗎？

「備戰才能避戰」，是基於戰爭邏輯；但人民需要的，則是和平邏輯。如果政府不為人民的日常安全做好準備，安全可能從天而降嗎？