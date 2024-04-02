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還權於民三部曲 國民黨月中排審吹哨者保護法

記者鄭媁、劉宛琳／台北2日電
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷（右二）、立委陳玉珍（左二）、許宇甄（右一）、羅智強（左一）舉行「面對國會改革 民進黨還想打假球？」記者會。(記者許正宏／攝影)
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷（右二）、立委陳玉珍（左二）、許宇甄（右一）、羅智強（左一）舉行「面對國會改革 民進黨還想打假球？」記者會。(記者許正宏／攝影)

立法院司法及法制委員會昨天排審國會改革相關草案，藍綠黨鞭傅崐萁、柯建銘持續隔空交火。針對立委提案增訂違反被質詢義務者的處罰，立法院秘書長周萬來表示，此屬立法政策的選擇，尊重立委合議決定。

針對國會改革法案，國民黨團書記長洪孟楷透露，黨團有「還權於民三部曲」，修正立法院職權行使法是第一部曲，修正中華民國刑法是第二部曲，第三部曲則是制定「吹哨者保護法」，將在4月中旬排案審查。洪表示，行政院至今未能提出吹哨者保護法的版本，但國民黨團本會期一定會進行逐條審查，要求行政部門拿出版本，對全民交代。

國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘為國會改革頻頻交鋒。

傅崐萁昨受訪表示，民進黨8年前就提出要求國會開放聽證權、調查權及不得藐視國會等，至今才姍姍來遲提出版本；他並指柯建銘過去8年隻手遮天，讓國會無法實行監督權，還一天到晚詆毀在野黨「毀憲亂政」，但柯建銘不是中華民國「第16席大法官」。柯建銘反嗆，法師講過「你心中講什麼，你就是這樣」，他從來不敢講自己大法官，但對立院所有法案都很清楚。

在野立委多項修法版本，針對政府官員反質詢或虛偽陳述情形處以行政罰。列席的行政院副秘書長何佩珊表示，參照司法院釋字第五八五號解釋文理由書，立法院為有效行使調查權，固得以法律由立法院會決議，依法對違反協助調查義務者科處適當的罰鍰，但課以罰鍰的法律規定，除「應為達成調查目的所必要」者外，裁罰要件及標準均須具體明確，以符憲法第廿三條比例原則及法律明確性原則的要求。

不過，國民黨立委吳宗憲不滿何佩珊扭曲五八五號釋憲文；何佩珊連忙解釋自己還沒講完，「理由書和釋憲文載明，相關行政罰與刑罰的條文是違憲。」吳宗憲氣憤表示，大法官是認為須在符合正當法律程序與法律明確性的要求下才能這樣做，並非說這麼做就是違憲，何佩珊沒講前提就直接下結論，他無法接受這樣的說法；他當場請何走下備詢台，禁止再回答，場面一度尷尬。

立法院經濟、交通委員會聯席會議昨天初審「環島高速鐵路建設特別條例」草案，草案共有10條條文，經過朝野立委討論，無法取得共識，會議主席楊瓊瓔裁示，法案名稱及條文均保留，全案送交黨團協商。

國民黨 大法官 中華民國

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