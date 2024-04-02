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賴政府首波人事傳清明假後公布 卓榮泰接閣揆呼聲高

記者洪哲政、侯俐安／台北2日電
距離五二○愈來愈近，準總統賴清德的新內閣人事備受注目。(本報資料照片)
距離五二○愈來愈近，準總統賴清德的新內閣人事備受注目。(本報資料照片)

總統當選人賴清德與副總統當選人蕭美琴將於五二○就職，兩人已緊鼓密鼓熟悉相關職權任務。賴、蕭今天將到國防部聽取機密簡報。國防部長邱國正昨天證實，賴、蕭赴國防部一事已經排定，將來的總統及副總統，有必要了解國防事務及未來重點。

邱國正近來捲入兒子性醜聞風波，外界猜測他很難留任。國防部新部長人選，海委會主委李仲威、國安會秘書長顧立雄、國安會諮詢委員黃曙光都曾被點名。據了解，顧立雄曾指出，國防部必須徹底改革，就需要一個可以「推動大象的角色」。

對於國防部長相關人選，邱國正昨表示不知情。民進黨內傳出，清明連假後將公布第一波人事，民進黨前主席卓榮泰接任閣揆呼聲高。民進黨人士表示，照理說，清明連假後應該公布閣揆人選了，如此才有足夠時間徵詢閣員；但黨內人士也坦言，公布時間與人選，仍存變數。

賴清德即將就任總統，未來要穩健接棒，兩岸、外交及國安事務都是重中之重。黨政人士指出，為了更通盤掌握當前國內外政、經、軍情勢，助益後續各項國政推展，近期賴清德也已在蔡英文總統安排下，參與例行的軍事會談及國安事務討論，一切以重大國政、國安事務運作無縫接軌為目標。

立法院外交及國防委員會昨天邀請邱國正、經濟部次長林全能報告「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」，並備質詢。

邱國正會前接受媒體聯訪時表示，賴清德、蕭美琴聽取機密簡報一事已經排定。

國民黨立委賴士葆質詢，過去總統都是先確定行政院長、國安會秘書長人選後，再聽取國防部長簡報，這次行程提前，是否為力挺邱國正？邱國正表示，他沒有聯想到這件事；至於報告重點，他表示，不外乎國防部工作任務、目前重點與未來方向。

依慣例，國防部每周二舉行例行記者會，但今天的例行記者會已經調開。今天將由邱國正率參謀總長梅家樹等重要將領簡報。賴清德、蕭美琴聽取國防部簡報後，總統府將發布新聞稿說明。

上月28日，賴清德與蕭美琴曾前往中科院，了解無人機及飛彈武器的研發現況，邱國正在旁陪同，並與賴有所交談、互動；但當晚，邱國正隨即以家人所涉事宜造成團隊困擾等理由，向總統及團隊表達歉意，並口頭請辭。蔡總統則以當前區域安全形勢複雜，又值政府團隊交接期間，應坐鎮崗位，予以慰留。

國防部 賴清德 民進黨

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