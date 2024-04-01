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台新國防部長人選 李仲威、顧立雄呼聲高

台灣新聞組／台北1日電
前海委會主委李仲威。(本報資料照片)
前海委會主委李仲威。(本報資料照片)

國防部長邱國正之子遭爆料涉黃，全案正由國安局調查中。邱國正今天應立法院外交及國防委員會之邀專案報告並備詢。另傳準總統賴清德與準副總統蕭美琴4月2日將至國防部聽取機密簡報，屆時將由邱國正率參謀總長梅家樹上將等重要將領進行簡報。軍方官員說，賴清德當天會帶什麼人同行，很可能就是賴政府國安團隊核心成員。

本報系聯合報報導，立法院外交及國防委員會今天邀請邱國正列席，以「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」為題，專案報告並備詢。邱國正日前以家人所涉事宜，造成團隊困擾等，向總統表達歉意並口頭請辭，同一時間也向國民黨籍召委馬文君告假獲准，擬由副部長柏鴻輝列席今天立院委員會備詢。但據指出，在蔡總統向邱國正下達要求應坐鎮崗位，確保各項重要國防事務穩健周全後，邱評估赴立院備詢同樣是崗位事務，因此取消請假，計畫今天赴立院備詢。

台北中國時報報導，由於邱國正兒子涉黃案，邱請辭雖獲慰留，但在主客觀因素變化下，邱國正在5月20日一定交棒。軍方官員說，新國防部長人選，研判前海委會主委李仲威、國安會祕書長顧立雄呼聲頗高，國安會諮委黃曙光也有機會。

據報導，邱國正近日與部屬閒談時，私下提及他也認為李仲威很有機會。此外，海軍多位老將，如前國防部長高廣圻等人，也支持李仲威。儘管以往都是現役或退役上將接任國防部長，而李仲威僅是中將退役，但也有軍方人士認為，李仲威做過海委會主委，已是政務官，具有資格入主國防部，邱國正也認同此說。

報導指出，若是賴清德決定由文人出任防長，首推顧立雄。但也有軍方人士認為，若是文人部長，人選很難預料，由賴清德提名的國防不分區立委來看，並非退將，也不是蘇紫雲等戰略學者，而是沈伯洋，而且排名第二，而沈伯洋與國軍將領思維性格不搭，沈伯洋獲賴推薦，跌破各界眼鏡，因此，文人部長說不定也會冒出黑馬。

國安會秘書長顧立雄。 (本報資料照片)
國安會秘書長顧立雄。 (本報資料照片)

國防部 賴清德 國民黨

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