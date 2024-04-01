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傳被點名「留校察看」 薛瑞元：這問題我不回答

記者賴昀岫／台北1日電
衛福部長薛瑞元被問到「留校察看」時說，「這個問題我不回答」。(記者賴昀岫／攝影)
衛福部長薛瑞元被問到「留校察看」時說，「這個問題我不回答」。(記者賴昀岫／攝影)

總統當選人賴清德內閣布局受關注，傳出民進黨前主席卓榮泰出線機會最大；衛福部、交通部、文化部與教育部等部會首賞，則被列入留校察看對象，衛福部長薛瑞元今天被問到此事時表示，「這個問題我不回答」。

距離520的時間愈來愈近，日前媒體在點名行政院長時，卓榮泰、總統府秘書長林佳龍、文化部前部長鄭麗君都是人選，但黨內大老也提醒，不能將屏東縣前縣長潘孟安排除。雖然一直有派系人士直指潘孟安，不會放在需要被立委質詢的位置，但另一方觀點指出，卓榮泰、潘孟安都深受賴清德信任，可以執行賴清德的意旨，但潘孟安又更勝一籌，除了深受賴清德信賴，身段也能面對朝小野大的現狀，又能擋得住國會，就看潘孟安是否點頭。

內閣方面，除了數位部長唐鳳已難留任，民進黨內知情人士表示，曾聽過賴清德親口抱怨過的部會首長，還有文化部、衛福部、交通部、教育部，其中一位部長在黨內人緣不差，令黨內頗為意外，但日前曾經有件賴清德頗為在意，認為是施政核心的事情，這位首長卻拖了一年沒有處理，事後該首長雖有修補關係，不過仍有待觀察。

薛瑞元今天赴立法院社會福利及衛生環境委員會，針對「蘇丹紅、小林製藥紅麴原料以及寶林茶室食物中毒案等重大食安事件之檢討與策進作為」進行專題報告，並備質詢，會前有媒體詢問被點名「留校察看」事件，薛瑞元僅回應「這個問題我不回答」。

賴清德 教育部 民進黨

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