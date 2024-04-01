邱國正為兒涉黃致歉 指他不會幫兒子救火

國防部長邱國正(左)。(本報資料照片)

國防部 長邱國正因為兒子涉黃事件，向蔡總統請辭但獲慰留。今天立院外交國防委員會的專案報告，原本邱國正已向召委馬文君請假獲准，但昨天又決定今天親自出席。會前他接受記者訪問，對於造成的紛擾向外界致歉，也感謝事發後自己接到的鼓勵。對於兒子的涉黃案情部分，邱國正說，「兒子點了火，一定要承受，家人會做他的支柱」，一切依法處理，強調「我雖然痛，但我不會幫他救火，要概括承受」。

邱國正說，首先要向各位抱歉，兒子的事情造成很多紛擾，服務單位（國安局）還要調查，耗費人力，在此深感歉意。不管是對兒子服務的單位，或者社會關切，他要致上萬分歉意。

邱國正表示，服務單位已經立案調查，他要兒子必須坦白坦承說明，不要試圖遮掩，這樣不好。「他也按照進度作，我沒有過問，尤其對他的單位沒有過問，概括承受，錯了要面對，沒有任何怨懟。」

邱承認，自己確實是有點疲憊，28號中午知道狀況，他當天跟總統請辭，總統當場慰留，要求公務工作要跟這個事情切割。經過思考，29上午有點疲憊，請了半天假，因此沒有出席當天的春祭國殤典禮。他表示，現在程序照走，保證本務沒有疏忽，大家放不放心他無法置喙，但假日該去的地方都去，該開的會議都召開，戰訓本務強化也叮嚀。

他表示，感激許多同仁給自己的支持，包括國防部與服務過的單位，蔡總統、賴副總統、蕭美琴大使、蘇貞昌前院長，都打電話給自己，許多立委也給自己鼓舞，他不能再讓大家失望，必須嚴守本務工作。至於軍中袍澤，對他也能體諒，沒有太多干擾，很多人要他「挺住」，他要對老長官或服務過的團隊同仁說，自己絕對會挺住，但（兒子的事件）一切秉公處理，他不會過問。「孩子點了火一定要承受，家人會給他支持，畢竟是我的孩子，還是要承擔。」

記者詢問，事件曝光涉及內鬥？邱國正說，自己沒有這麼多聯想，沒有很確認的說法會造成紛擾，只期望一切依法處理，正常運作，案情會比較能讓大家了解。

至於邱國正兒子身為情報人員，如今面貌暴露，邱國正說，這方面其服務單位處理之後會安排，可能進行職務調整或其他處理，他不會過問。他表示，不要說情報人員，一個軍人也不會讓大家知道自己的身分，會考 量跟處理。記者又追問「擋人財路」的說法，邱國正重申，目前沒有任何證據，他不這樣認為，跟這些事情沒有接觸，這個邏輯說不通，「我連案子都不知道，怎麼去擋？」他也坦言，痛苦代價很大，但要面對，「火燒很痛，但要救火，家人要一起。」