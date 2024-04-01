新聞評論╱柯文哲砲打郝、蔣市府 政治口水拚聲量

台北市議員陳重文涉嫌收賄護航台智光「監視系統網路服務費」一案，演變成柯文哲 、蔣萬安前後任市府和國民黨 、民眾黨的藍白大戰。柯文哲站上第一線指控「藍綠聯合汙錢」，戰線一路開到郝龍斌市府。不過，此案雖然複雜，卻不難釐清。除陳重文涉賄，其餘到目前都屬專業與施政優先順序之爭。柯文哲砲打郝、蔣市府，顯然是刻意卸責及政治操作。

關於陳重文涉賄案，已由司法單位調查中。但截至目前為止，郝、柯、蔣三任市府、其他議員都未傳出「聯合汙錢」的貪瀆情事。此案當然應該追查到底，但若無具體事證，不應無限上綱，任意指控。

柯文哲指控「藍綠聯合汙錢」，理由有三：一是郝龍斌市府與台智光簽約25年不合理；二是此案核心的市警局監視系統案，在費率相同情況下，預算 卻從4億6000萬元(台幣，下同)，提高到5億5000萬元；三是網路傳輸速率，在沒有必要的情況下「全部改成3M（每秒300萬位元）」，導致經費大增。

2010年郝龍斌市府確與台智光簽訂為期25年的委外經營（BOT）合約，明定台智光需為北市建置光纖系統，市府不需負擔費用，但市府所屬機關、學校等網路租用服務，由台智光和各機關簽約。於法於理，委外經營案就是官民合作，雙方互利。複數年契約、合約保證，都是常態。僅此判斷就是利益輸送，未免偏執。更何況，柯文哲擔任台北市長八年，若認此約有問題，何不解約甚至法辦？

至於「速率」與「費率」之爭，亦不難解。台北市副市長李四川曾畫出重點：問題在費率而不在速率。「3M費率2200元」是在柯市府時期訂下。但柯市府從實際需求著眼，堅持採用「部分2M、部分3M」速率，才有「一年4億6000萬元」預算；而蔣市府與業者重新議約，將速率全部提升為3M，才又有「預算增加到一年5億5000萬元」的結果。

因此本案關鍵，就在系統速率有全面提升為３Ｍ的必要性。柯市府時，因系統速率混用，監視系統規格亦採「1M、2M混用」形式；蔣市府去年重新議約，鑒於1M系統監視器已被市場淘汰、犯罪及交通實際需求，以及議會但書決議等多重因素，在監視器全面更新為2M情況下，將系統速率全面升級至3M，預算增加不意外，而這甚至是在柯市府任內就已拍板定案的決策。

柯文哲市長任內，一向誇耀自己「省錢達人」、「控制預算」的成果。然從此案來看，柯文哲的「省錢」卻未必站得住腳。柯市府僅以少量監視器傳輸品質，便確認不需要將速率全部升級為3M、監視器升級為2M，結果造成系統升級無法一次到位，徒增管理與採購複雜度。而犯罪偵防又是「只怕萬一」，不能持僥倖心態，當然系統愈新，偵防效果愈好。柯文哲為了省錢，卻忽略系統建置初衷，已是本末倒置。

柯文哲與議會乃至蔣市府的分歧，無關「誰貪汙」，而是政策目的優先順序不同所致。近日又傳出柯文哲曾在2016年市府廉政會決議「暫不立案調查台智光案」；2017年在台智光費率審議會「5分鐘通過70多案」，其中就包括市警局監視系統案。對台智光砍價的，反而是蔣市府。對照柯文哲加碼指控「多出的9000萬就是回扣」，只能說是荒謬絕倫。

在失去台北市長舞台、總統大選又敗選後，柯文哲隱然已有「聲量危機」。政治口水可以拚聲量，但不論勝敗，可確定的是，正為立院藍白合作所苦的民進黨，應十分樂見此番大戰。(轉載自聯合報社論)